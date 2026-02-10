IDEAM prevé descenso de lluvias en Córdoba, pero advierte que las inundaciones persistirán

¿Seguirán las lluvias en Colombia? IDEAM advierte frente frío para fin de semana 7 y 8 de febrero

AMBIENTE

La directora del IDEAM, Ghisliane Echeverry Prieto, aseguró que en los próximos días se registrará una disminución gradual de las lluvias en el departamento de Córdoba, aunque advirtió que las afectaciones continuarán debido a los altos niveles de los ríos y las zonas ya inundadas.

“Lo que estamos viendo es un descenso paulatino de las lluvias. De hecho, el día de ayer fue un día sin lluvias predominantes aquí en Montería y esperamos que también se vayan estabilizando”, afirmó la funcionaria en diálogo con Caracol Radio.

Echeverry indicó que, según los pronósticos, no se esperan nuevos picos extremos como los ocurridos entre el 2 y el 3 de febrero.

Sin embargo, alertó que la emergencia no terminará de inmediato.

“Aunque las lluvias disminuyan, las alertas hidrológicas continúan. Seguimos con ríos con caudales altos y con zonas inundadas, por lo que los impactos se van a mantener en el tiempo”, explicó en diálogo con 6AM W.

Alertas previas a la emergencia que deja 40 mil damnificados

La directora del IDEAM señaló que el evento más fuerte de los últimos días estuvo asociado a un frente frío, cuyo comportamiento solo pudo confirmarse con pocos días de anticipación.

“Estos fenómenos pueden dispersarse y cambiar su comportamiento. Solo tres días antes, el 30 de enero, pudimos advertir sobre la intensidad de las lluvias asociadas a este frente”, dijo la directora en Caracol Radio.

La directora añadió que no es posible prever con semanas de anticipación la magnitud exacta de estos eventos.

“No hay forma de saberlo con suficiente antelación, porque estos sistemas se comportan según las condiciones que encuentran a su paso”, explicó en diálogo con Julio Sánchez Cristo.

¿Cuál es la relación con las hidroeléctricas?

Sobre la articulación con hidroeléctricas como Urrá, Echeverry aclaró que no hubo contacto directo previo a la emergencia.

“No tuvimos una comunicación directa con Urrá. Nuestra información es pública y se entrega a través de diferentes canales y de instancias técnicas”, señaló.

Precisó además que el IDEAM no realiza monitoreo de niveles de embalses, pues eso el correponde a XM y a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA).



