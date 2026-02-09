ANLA abre procedimiento sancionatorio contra Urrá por presuntos sobrepasos del embalse en Córdoba

En medio de las recientes inundaciones y afectaciones a comunidades del departamento de Córdoba, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) informó el inicio de un procedimiento sancionatorio ambiental contra la empresa Urrá S.A. E.S.P., operadora de la hidroeléctrica Urrá I, por presuntos sobrepasos sistemáticos del volumen máximo del embalse.

Según la entidad, el proceso se sustenta en un seguimiento técnico realizado desde 2020, en el que se habría identificado un comportamiento recurrente de superación de la Curva Guía Máxima, indicador que establece el nivel máximo permitido para garantizar la capacidad del sistema de absorber crecientes súbitas.

Seguimiento técnico y advertencias previas del nivel del embarse de Urrá

La ANLA explicó que, como parte del monitoreo hidrológico e hidráulico del embalse, se emitieron seis conceptos técnicos dirigidos a la empresa operadora, en los que se advirtieron inconsistencias en la operación y los riesgos asociados a mantener niveles superiores a los recomendados.

De acuerdo con los informes, durante 2024 cerca del 20 % de las mediciones evidenciaron incumplimientos frente a los valores de referencia. Además, el análisis del segundo semestre de 2025 mostró que la superación de la Curva Guía Máxima ocurrió durante el 30,6 % del tiempo evaluado, una situación que —según la autoridad ambiental— reflejaría un patrón de carácter sistemático.

En un concepto técnico emitido en diciembre de 2025, la entidad concluyó que el sobrepaso identificado estaría relacionado principalmente con decisiones operativas y no exclusivamente con eventos excepcionales de crecientes.

¿Qué pasa ahora? emergencia en Córdoba y monitoreo riguroso al embalse

El anuncio del procedimiento sancionatorio se conoce mientras varias zonas de Córdoba enfrentan emergencias asociadas a la temporada de lluvias, crecientes súbitas y saturación hídrica, con comunidades afectadas aguas abajo del embalse.

La directora de la ANLA, Irene Vélez Torres, señaló que tras la emergencia se realizó una visita a territorio donde se evidenciaron presuntas fallas en la notificación oportuna a las comunidades y condiciones inadecuadas en algunos albergues. La funcionaria reiteró que el Plan de Emergencia y Contingencia de la empresa debe traducirse en acciones efectivas para proteger a la población.

Monitoreo nacional y llamados preventivos

Mientras avanza la actuación administrativa, la ANLA informó que continúa el monitoreo de otros embalses del país, varios de los cuales se encuentran en alerta roja debido a las condiciones climáticas actuales. La entidad reiteró el llamado a los operadores para activar de manera oportuna sus planes de contingencia y reforzar las medidas de prevención.

El proceso sancionatorio contra Urrá se encuentra en etapa inicial, por lo que corresponde a la investigación administrativa determinar si existieron incumplimientos a la normativa ambiental vigente.