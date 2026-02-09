MinAmbiente denuncia presuntos sobre-embalses en Urrá y alerta por riesgo hídrico en Córdoba

Declaran alerta naranja en ocho municipios de Córdoba por riesgo de rebose en el embalse Urrá. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

La ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres, se sumo a la alerta sobre la situación crítica en el departamento de Córdoba, asociada al manejo del embalse de Urrá, y confirmó que desde el Ministerio de Ambiente y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) se adelantan acciones de emergencia ante el aumento de caudales y el riesgo para las comunidades aguas abajo.

Según explicó la ministra a través de su cuenta en la red social X, desde el 1 de febrero la ANLA verificó la activación del Plan de Emergencia y Contingencia (PEC) por parte de la central hidroeléctrica Urrá, tras evidenciar un incremento en los niveles del embalse y la necesidad de reforzar los protocolos de prevención.

Leer más: “Hay un control pleno de la presa”: director de la UNGRD, Carlos Carrillo, sobre el embalse Urrá

Presuntos incumplimientos en volúmenes máximos en embalses

Uno de los puntos más sensibles del pronunciamiento tiene que ver con el manejo del volumen del embalse. De acuerdo con la información divulgada por MinAmbiente, desde diciembre de 2025 se adelanta una investigación contra Urrá por presuntos periodos de sobre-embalse, es decir, por operar por encima de los volúmenes máximos declarados.

Desde @MinAmbienteCo y @ANLA_Col, en coordinación con las demás autoridades competentes, adelantamos acciones para responder a la crítica situación en Córdoba:



1. La @ANLA_Col ha solicitado que se activen los protocolos de emergencia ante el aumento de caudales.

Desde el 1.°… pic.twitter.com/muNBw4fExk — Irene Vélez-Torres (@IreneVelezT) February 9, 2026

En la gráfica compartida por la ministra, la línea naranja representa el volumen máximo autorizado, mientras que la línea azul muestra la operación real del embalse. Según el análisis oficial, en los últimos cuatro meses se identificaron 34 días de incumplimiento, lo que equivale al 27 % del periodo evaluado.

Para el Ministerio, este comportamiento tendría un impacto directo en la capacidad técnica del sistema para regular los caudales, reduciendo la posibilidad de absorber y redistribuir el agua ante eventos climáticos extremos.

Alertas comunitarias y condiciones en territorio

Durante las visitas técnicas realizadas en Córdoba, las autoridades ambientales también habrían evidenciado fallas en la emisión de alertas tempranas a las comunidades, así como deficiencias en las condiciones de algunos albergues, situaciones que —según la ministra— no pueden normalizarse cuando existen riesgos para la población.

Ante estos hallazgos, MinAmbiente reiteró que la atención de la emergencia debe centrarse en la protección de la vida y en la prevención de nuevas afectaciones.

Le podría interesar: Es falso que la UNGRD no está aportando a los territorios: Carlos Carrillo sobre emergencia invernal

Superservicios y análisis del sector eléctrico

La ministra Vélez señaló que corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos establecer si los presuntos incumplimientos ambientales identificados guardan relación con intereses asociados al sector eléctrico, en el marco de sus competencias de inspección y vigilancia.

Mientras avanzan las investigaciones, el Ministerio coordina acciones con las corporaciones ambientales regionales para adoptar medidas urgentes de ordenamiento alrededor del agua, especialmente en zonas de alta vulnerabilidad hídrica.

Además, las autoridades advirtieron que aun si cesan las lluvias, persiste el riesgo debido a la saturación del suelo, por lo que se mantiene el llamado a las comunidades a seguir únicamente la información oficial emitida por la UNGRD y el IDEAM.

Por ultimo, el Gobierno reiteró que la emergencia en Córdoba tiene una doble dimensión: los efectos de la crisis climática y los desafíos históricos en la gestión del agua y del territorio. En ese sentido, MinAmbiente insistió en que ordenar el territorio alrededor del agua es una condición clave para reducir riesgos y proteger la vida en el corto y largo plazo.