Estudios revelan que la inteligencia artificial cambia la manera en la que los seres humanos hablan

La inteligencia artificial ha emergido en el tercer decenio de este siglo como una de las herramientas más prometedoras para la optimización del trabajo humano. No obstante, aún no se tiene el conocimiento suficiente para identificar el impacto que tendrá en nuestros hábitos, aunque ya se puede esbozar su impacto en algunos de ellos.

Un reciente estudio realizado por investigadores del instituto alemán Max Planck en estudios psicolingüísticos ha revelado cómo el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial, en este caso ChatGPT, está moldeando activamente la forma en que la sociedad escribe y se comunica.

A través del análisis de más de 350.000 vídeos de charlas académicas de YouTube y 750.000 podcasts, los investigadores han detectado patrones lingüísticos que evidencian una adopción del lenguaje que suele utilizar la herramienta.

Con esta premisa, lo que era un experimento académico ahora toma cuerpo una posible recolección evolutiva del lenguaje.

¿Qué muestran los resultados?

Los datos muestran que desde el lanzamiento de ChatGPT, el 22 de noviembre de 2023, la gente, especialmente en los entornos académicos, ha empezado a usar más los términos que ofrece la IA.

Como la investigación es en inglés, palabras como “delve”, “tapestry”, “nuance” o estructuras como “it is worth noting that…” han aumentado su uso en los podcast y vídeos analizados.

Este fenómeno se puede explicar desde cómo las personas tienden a usar ChatGPT como base para producir textos y discursos que se sientan “claros”, “eficientes” o “formales”, especialmente. También influye que muchos extranjeros usan la herramienta como ayuda para traducir sus ideas y entender términos más técnicos.

Así, en un mundo donde los asistentes virtuales corrigen, reformulan y optimizan mensajes, es entendible que la población se sienta cómoda y guiada por medio de estos recursos para hablar con autoridad sobre temas científicos.

Sin embargo, esta investigación sugiere que la inteligencia artificial no solo corrige la escritura, sino que está reconfigurando cómo pensamos el lenguaje. Este proceso, dicen los investigadores, se está dando sin que haya una reflexión profunda sobre sus consecuencias.

Los efectos adversos de depender de la Inteligencia Artificial en discursos académicos

Lejos de ser un mero capricho estilístico, el excesivo uso de la inteligencia artificial puede afectar la manera en que se comunican nuestras ideas.

Se puede ejemplificar esto con una investigación hecha por la Universidad de Melbourne, en 2005, en la que comprueban que los conductores han perdido capacidad de localizarse en un territorio debido al uso de GPS, y algo parecido podría pasar en este caso.

La IA, en ese sentido, actúa como un asistente editorial silencioso que afina y corrige sin interrumpir, pero también tiene sus sesgos y limita el uso del lenguaje.

En relación a esto, investigadores de la Universidad de Berkeley hallaron que ChatGPT suele producir más respuestas usando el inglés americano, con expresiones más caricaturescas que otros dialectos del idioma.

Con esto en cuenta, es importante reconocer los sesgos e imperfecciones que aún manejan las inteligencias artificiales para evitar homogeneizar el lenguaje y darle el valor medido a sus respuestas, no como una doctrina a seguir sino como una idea inicial desde la cual construir un discurso.