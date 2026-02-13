ANLA aprueba parque solar en Cesar y acelera licencias para proyectos de transición energética

Proyecto solar y logo de la ANLA (Foto vía Getty Images y rrss de la ANLA)

La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) otorgó licencia ambiental al proyecto Parque Solar Las Palmeras, una iniciativa de generación fotovoltaica que se desarrollará en zona rural del municipio de El Copey, Cesar, y que se suma a la expansión de energías renovables en el país.

El proyecto contempla la instalación de cerca de 443.100 módulos solares con una potencia instalada de 225 megavatios, además de una subestación elevadora y una línea de transmisión de 500 kV de aproximadamente 5,89 kilómetros que permitirá su conexión al Sistema de Transmisión Nacional.

En otras palabras, la electricidad generada por este parque solar no se quedará únicamente en el municipio donde se construye, sino que podrá incorporarse al Sistema de Transmisión Nacional y distribuirse a distintas regiones del país. Esto fortalece la oferta de energía disponible, diversifica las fuentes de generación —reduciendo la dependencia de las hidroeléctricas en épocas de sequía— y aumenta la participación de energías limpias dentro de la matriz eléctrica colombiana, en línea con los objetivos de transición energética.

La decisión se basó en la evaluación técnica del Estudio de Impacto Ambiental, visitas de campo y la revisión de información adicional solicitada por la autoridad ambiental, que concluyó que los impactos identificados pueden ser prevenidos, mitigados y manejados mediante las medidas propuestas por el proyecto.

¿Qué significa esta licencia ambiental para el avance de las energías renovables en el país?

Según la ANLA, el licenciamiento se enmarca dentro de los lineamientos de la política de Transición Energética Justa impulsada por el Gobierno, que busca diversificar la matriz energética nacional y fortalecer la generación de energía limpia.

El comunicado oficial destaca que la entidad creó un grupo técnico especializado para evaluar proyectos de energías renovables no convencionales, como parte de un proceso de reingeniería institucional orientado a atender el aumento de solicitudes de licenciamiento en este sector.

La directora de la ANLA, Irene Vélez Torres, ha señalado que estos procesos buscan combinar sostenibilidad ambiental con equidad social, en línea con las metas de transición energética del país.

Ubicación, medidas ambientales y participación comunitaria

El parque solar ocupará un área aproximada de 342,22 hectáreas, donde, según la evaluación oficial, se priorizó la intervención en coberturas de pastos y plantaciones forestales para evitar afectar ecosistemas naturales y seminaturales de importancia ambiental.

La ANLA indicó que el proceso incluyó mecanismos de participación con comunidades del área de influencia, como parte del modelo de licenciamiento que busca integrar componentes sociales y territoriales en la toma de decisiones ambientales.

Un paso más en la expansión solar del Caribe colombiano

El Caribe se ha consolidado como una de las regiones estratégicas para el desarrollo de proyectos solares en Colombia, debido a sus condiciones climáticas y su potencial energético. Con esta licencia, el Parque Solar Las Palmeras se suma a otros proyectos que buscan aumentar la capacidad instalada de energías renovables en el país.

Aunque según su comunicación, resalta el avance hacia alternativas limpias, el desarrollo de grandes proyectos energéticos continúa generando seguimiento público sobre sus impactos territoriales y el cumplimiento de medidas ambientales, aspectos que suelen ser objeto de evaluación durante la fase de implementación.

Por ahora, la licencia ambiental marca el inicio de una nueva etapa para el proyecto, que deberá avanzar bajo los compromisos técnicos, ambientales y sociales establecidos por la autoridad para su construcción y operación.