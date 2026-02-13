Canciller estaría apropiándose de funciones de Registraduría para organizar elecciones en exterior

En un hecho sin precedentes en la historia del Ministerio de Relaciones Exteriores, la ministra Yolanda Villavicencio viajará este fin de semana a la capital española para adelantar una visita consular que tiene como objetivo sostener una reunión con los integrantes de los siete consulados de Colombia en ese país europeo para coordinar las jornadas electorales de los próximos meses de marzo, mayo y junio.

Se trata de una reunión que nunca se ha realizado en la historia del servicio exterior, pues, según fuentes de la Cancillería, los ministros de exteriores por ley no deben involucrarse con el proceso electoral, misión que corresponde a la Organización Electoral que integran la Registraduría Nacional y el Consejo Nacional Electoral. “Nunca un canciller organiza elecciones, así como tampoco se dan cumbres de cónsules”, señalaron las fuentes de 6AM-W al ser consultadas sobre la citación emitida para este lunes desde el palacio de San Carlos.

6AM W pudo confirmar que uno de los puntos de la reunión está relacionado con el proceso de inscripción de jurados de votación para las mesas de colombianos en el exterior, el cual históricamente se ha hecho directamente desde los consulados a través del portal de la Registraduría Nacional y que en esta ocasión se haría a través de una aplicación del Ministerio, y que luego será el mismo quien tramitará las inscripciones ante la organización electoral. La reunión convocada por Villavicencio resultará particularmente onerosa para el ministerio, pues no solo desplazarán a los cónsules desde Barcelona, Valencia, Sevilla, Bilbao, Mallorca e Islas Canarias, sino que tendrán que sufragarse los hoteles y viáticos de dichos funcionarios y los segundos al mando en cada consulado, es decir, doce personas movilizadas para una cumbre electoral.

Las elecciones al Congreso de la República de Colombia se llevarán a cabo el domingo 8 de marzo de 2026.

