Febrero trae eclipse, alineación planetaria y nueve eventos astronómicos: fechas y cómo verlos

Febrero puede ser el mes más corto del año, pero será uno de los más activos para los aficionados a la astronomía. Según un informe de National Geographic, el cielo ofrecerá este mes una combinación poco común de eventos.

Serán seis planetas visibles, un eclipse solar anular, conjunciones entre la Luna y varios cuerpos celestes, y el regreso del núcleo de la Vía Láctea al hemisferio norte.

Aquí le contamos qué se podrá ver y cuándo mirar al cielo.

17 de febrero: eclipse solar anular

El 17 de febrero se registrará un eclipse solar anular, fenómeno en el que la Luna no cubre completamente el Sol, dejando visible un “anillo de fuego”.

¿Dónde será visible?

Fase anular completa : Antártida y océano Índico meridional.

: Antártida y océano Índico meridional. Fase parcial: sur de Sudamérica (Argentina y Chile) y regiones del sur de África.

18 y 19 de febrero: encuentros celestes

En la segunda quincena del mes se producirán varias conjunciones visibles a simple vista o con binoculares.

18 de febrero: Luna y Mercurio

Una delgada luna creciente aparecerá cerca de Mercurio tras la puesta del sol.

19 de febrero: mayor elongación de Mercurio

Ese mismo día, Mercurio alcanzará su mayor separación aparente del Sol, lo que facilitará su observación hacia el horizonte occidental.

19 de febrero: Luna y Saturno

También el 19, la Luna creciente pasará junto a Saturno, visible durante unas dos horas tras el anochecer.

23 de febrero: la Luna y las Pléyades

El 23 de febrero la Luna creciente se acercará visualmente al cúmulo estelar de las Pléyades, ofreciendo un espectáculo visible hacia el suroeste después del atardecer.

Finales de febrero: desfile de seis planetas

Entre el 20 de febrero y comienzos de marzo se podrá observar una alineación extendida de seis planetas.

¿Cuáles planetas serán visibles verán?

Venus

Mercurio

Saturno

Júpiter

Urano (con ayuda óptica)

Neptuno (con telescopio o binoculares)

La mejor hora para observar el desfile será poco después del anochecer.

¿Cuándo regresa el núcleo de la Vía Láctea?

A finales de febrero reaparecerá el brillante núcleo de la Vía Láctea en el hemisferio norte, visible en las horas previas al amanecer.

¿Cuáles son las recomendaciones para ver los fenómenos astronómicos durante el mes de febrero?

Verifique siempre la hora exacta de puesta del sol antes de usar binoculares o telescopio .

. Busque lugares con baja contaminación lumínica.

Consulte aplicaciones de astronomía para ubicar constelaciones y planetas .

. Buscar cielos oscuros y alejados de la contaminación lumínica para una mejor experiencia.

