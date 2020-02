Secretario de Salud: No hay que crear pánico por el Coronavirus

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) alertara sobre el riesgo de pandemia por el Coronavirus. La secretaría de Salud de Boyacá activó un plan de contingencia de prevención contra este virus que ha cobrado la vida de 2.618 personas en el mundo.

A pesar de que en Colombia aún no se ha reportado el primer caso, y que es un país de riesgo medio para su transmisión, el secretario de Salud Jairo Santoyo, dijo que es importante adoptar todas las medidas de bioseguridad que sean necesarias, no solo para la atención de los pacientes con posibles casos de COVID-19, sino también para el personal de salud.

Entre las medidas están la reorganización de los servicios para la prevención y atención del evento, construir redes comunitarias para la identificación temprana de signos de alarma, fortalecer la vigilancia y las capacidades de personal de salud, e Intervenciones de información en salud a las familias, cuidadores y comunidad en general.

Sin embargo, el secretario Santoyo dijo que no hay que crear pánico frente al virus. Dijo que “lo más importante en este tipo de eventos es no generar ningún tipo de pánico colectivo, o terrorismo, sobre todo en la información de redes sociales. Eso no quiere decir que no tengamos que informar con toda la seriedad del caso, esta epidemia que ya se volvió transnacional, y que obviamente tiene que mantenernos en un estado de alertamiento frente a una llegada del virus. Estamos trabajando con el Ministerio de Salud, para que en caso de que se materialice la llegada del virus al país, tenga un menor impacto posible dentro de la población”.

Santoyo resaltó que hasta el momento no se ha confirmado el primer caso de Coronavirus en el país, y que el único autorizado para confirmar que hay algún paciente contagiado en el territorio nacional, es el Ministerio de Salud.

Además, afirmó que Colombia es el primer país en Latinoamérica en contar con las pruebas de diagnóstico para el nuevo Coronavirus, con lo cual se podría agilizar el proceso de muestras, y evitar enviarlas a los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos.