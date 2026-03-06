Elogios para Díaz en Alemania: “Es cada vez más impresionante”

Luis Díaz ya completa 20 goles y 16 asistencias en su temporada con el Bayern Múnich. En la jornada 25 de la Bundesliga, el colombiano volvió a marcar y se convirtió en una de las figuras de su equipo ante el Borussia Monchengladbach al que goleó 4-1.

Un encuentro para tomar confianza con miras al partido por los octavos de final de la Champions League ante el Atalanta y, por supuesto, para afianzarse como líder de la liga de Alemania en la que sigue primero con 66 puntos.

Tras el partido, la prensa alemana dio las calificaciones y Díaz fue uno de los mejores del encuentro. El diario Bild describió lo que Lucho hizo en el partido y lo elogió por lo hecho en la nueva jornada en Alemania.

“Estuvo presente en el gol del 1-0 con un estilo propio de un centrodelantero, rematando de volea. También dio la asistencia para el gol de Laimer que puso el 2-0″.

Con la calificación de dos puntos, la mejor del partido y que compartió con Lenny Karl, añadieron, “otros dos puntos de goleador, su récord (20 goles, 16 asistencias) es cada vez más impresionante”.

Los números de Lucho Díaz en el partido

El colombiano jugó solo 60 minutos y fue sustituido por Stanisic. El entrenador lo sacó para protegerlo pensando en la Champions, así como lo hizo con Kimmich, Upamecano y Laimer.

En Sofascore, el extremo fue calificado con ocho puntos, tuvo un gol y una asistencia, una ocasión clara creada, dos pases clave, uno de cinco regates completos, cuatro de nueve duelos ganados y un 89 por ciento de pases precisos.