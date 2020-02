Barranquillero en China ruega por su repatriación a Colombia

“Mi hijo no se está enfermando por el virus, sino por la depresión al estar en cuarentena”, señaló Martha Díaz, madre de Andrés Felipe Henao Diaz, un joven barranquillero que está en China y quien ha intentado por todos los modos posible retornar a Colombia sin tener éxito.

Relata la desesperada madre que no sabe qué más hacer porque el Gobierno colombiano no los ha respaldado a pesar de las múltiples misivas enviadas ante la tristeza y el dolor “que está enloqueciendo a mi hijo.

“Él me dice que la desesperación lo está consumiendo día a día porque no tiene comida, ya que por la cuarentena los mercados solo abren por horas y allí solo puede adquirir productos no perecederos como atún y galletas”, indicó Diaz.

La mujer señala que su hijo, quien se fue hace seis meses a la provincia de Jilin, capital de Chagchún, al norte del país, para dictar clases de inglés, luego de quedar cesante en su natal Barranquilla durante nueve meses.

“Yo soy viuda y él es mi único hijo y me muero si a él le llega a suceder algo por lo que estamos prácticamente suplicando a la Cancillería para que nos apoyen con su repatriación”, indicó la mujer que se dedica a la confección de prendas alusivas al Carnaval.

Añadió que cuando el joven supo que el avión de la fuerza aérea colombiana iba por los 14 jóvenes a China, “él escribió a la cancillería y embajada suplicando con lágrimas para que también fuera repatriado, pero no tuvo respuesta”.