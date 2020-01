En Cartagena, niño espera autorización de Medimás para una cirugía

Juan Álvarez Lorduy nació con una extraña condición en su rostro, Neurofibromatosis tipo 1. La enfermedad hace que le crezca un tumor del lado izquierdo de su rostro, le fue diagnosticada a los 8 meses de edad y desde entonces su familia ha venido luchando con el sistema de salud colombiano para que se le atienda oportunamente.

Juan fue atendido por la EPS Cafesalud, allí se le hicieron varias intervenciones que mejoraron su condición, pero con el paso de los años se hicieron necesarios otros procedimientos. Con el cambio a Medimás, vinieron los problemas. El menor necesita 6 intervenciones adicionales, y no ha sido posible realizarlas gracias, según la familia, a la negligencia de Medimás EPS.

Liliana Lorduy, la madre del menor, explica que "el médico que lo observa consideró que era necesario realizar esas operaciones urgentemente porque de lo contrario el tumor seguirá creciendo. La vida de mi hijo está en peligro y lo que ha hecho Medimás es dejar vencer ya por dos años seguidos las órdenes de servicio, mi hijo necesita ser operado en la Fundación Santa Fe en Bogotá".

Según las explicaciones que le dan en la sede la EPS en Cartagena, los problemas van desde la falta de contrato de Medimás con la Fundación Santa Fe, hasta la falta del giro de recursos por parte del nivel central de la entidad. "Ya estoy cansada de ir a que no me solucionen nada, interpusimos una tutela y ya van como 10 incidentes de desacato contra los directores de Medimás por el incumplimiento, también fuimos a Supersalud, pero no ha sido posible que atiendan a mi hijo", relata la angustiada madre.

La operación que necesita Juan cuesta unos 120 millones de pesos de manera particular. La familia ha intentado hacer eventos para recoger fondos y no ha sido posible. "En este punto en que la enfermedad empeora y el tumor crece solo dependemos de Medimás, ya no sabemos qué hacer estamos desesperados", cuenta Liliana.