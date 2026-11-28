El Ministerio del Trabajo, en colaboración con el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX), anunció la convocatoria del programa ‘Prácticas para la Vida 2027-1’ . Esto, con el objetivo de reducir las barreras de acceso al primer empleo sin experiencia y fortalecer la empleabilidad de los jóvenes en todas las regiones de Colombia.

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La estrategia del Gobierno nacional es facilitar oportunidades laborales en el sector público para los estudiantes que están próximos a culminar su formación académica.

Al respecto, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes , señaló en el comunicado oficial que “la falta de experiencia no puede convertirse en una barrera para el futuro de nuestros jóvenes”.

Así mismo, mencionó que el programa abre las puertas del Estado al talento joven brindando respaldo económico y oportunidades de crecimiento profesional, e invitó a las entidades regionales a sumarse ya que representa una gran oportunidad.

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¿Quiénes pueden participar y cuáles son los requisitos?

Según informó el Ministerio del Trabajo, la convocatoria está dirigida a estudiantes de programas profesionales, técnicos profesionales y tecnológicos pertenecientes a instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, en todo el territorio nacional.

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Como requisito para postularse, los interesados deben tener la práctica o pasantía establecida dentro de su plan de estudios como un requisito académico obligatorio para graduarse. Los estudiantes que resulten seleccionados desarrollarán sus actividades en las Secretarías de Educación de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) correspondientes del país.

De acuerdo con la cartera laboral, quienes accedan a estos cupos recibirán un auxilio de sostenimiento mensual equivalente a un salario mínimo legal vigente, más el auxilio de transporte, durante el desarrollo de sus prácticas, lo que ayuda a mitigar las dificultades económicas para terminar su carrera e ingresar al mundo laboral.

Fechas clave de la convocatoria

Según el cronograma divulgado por el Ministerio del Trabajo, el proceso inicia con la inscripción de cupos por parte de las entidades territoriales y avanza de la siguiente manera:

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25 de nov. - 16 de dic. 2026: Inscripción de plazas (vacantes) por Secretarías de Educación.

Inscripción de plazas (vacantes) por Secretarías de Educación. 25 de nov - 18 de dic. 2026: : Verificación de documentos, con plazo hasta el 22 de diciembre para corregir errores en la inscripción.

Verificación de documentos, con plazo hasta el para corregir errores en la inscripción. 30 de diciembre de 2026: Publicación definitiva de plazas (vacantes) habilitadas.

Publicación definitiva de plazas (vacantes) habilitadas. 12 de abril de 2027: Resultados de estudiantes seleccionados.

Canales de postulación y cierre

El comunicado invita a que las Secretarías de Educación certificadas, que estén interesadas en vincular practicantes, deben postular sus vacantes directamente en el portal oficial del ICETEX, dentro de las fechas establecidas.

Los estudiantes interesados deberán estar atentos a la publicación de los cupos habilitados y a los canales de sus instituciones de educación superior para adelantar su inscripción.

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Finalmente, el Ministerio del Trabajo reiteró su invitación a las entidades territoriales y a las instituciones académicas para crear alianzas en torno a esta iniciativa y abrir más oportunidades en el sector público para todo tipo de talentos.

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