Un nuevo capítulo se abre en el escándalo de los supuestos “sexocontratos” que rodea al expresidente Gustavo Petro. Durante la noche del viernes 27 de noviembre, se conoció que la Corte Suprema de Justicia abrió indagación previa contra Petro y también contra María José Pizarro.

La indagación está a cargo del magistrado Javier Fernando Fonseca de la Sala de Instrucción y tiene que ver con las denuncias de Deicy Jiménez, quien ha indicado que Gustavo Petro le había otorgado contratos públicos a ella y a otras mujeres, a cambio de favores sexuales.

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Los contratos públicos de Deicy Jiménez

Según se ha conocido en los registros públicos, Jiménez suscribió 10 contratos de prestación de servicios entre 2021 y 2026, por un total de $133.564.432.

Tres de ellos fueron con el Senado de la República, durante el período presidencial de Iván Duque. Los otros siete se firmaron durante la administración de Gustavo Petro, cuatro de ellos también con el Senado, incluyendo uno de apoyo a la Primera Vicepresidencia del Senado de la República, que en ese entonces estaba en cabeza de María José Pizarro.

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¿Por qué la Corte Suprema puede investigar al expresidente Petro?

A pesar de que Gustavo Petro cuenta con fuero presidencial y es la Comisión de Acusaciones de la Cámara quien tiene la potestad para investigarlo, hay hechos relacionados con este proceso que se habrían presentado mientras Petro era senador de la República, por lo que la Corte Suprema tiene potestad para investigarlo.

La Corte ha recibido el testimonio de Deicy Jiménez y también adelantó en días recientes una inspección judicial en el Senado, ordenada por el mismo magistrado Fonseca, en la que se recopilaron documentos relacionados con las contrataciones.

Resta esperar las decisiones que tome la justicia a partir de este proceso en el que se revisarán los documentos y se recogerán testimonios de los posibles implicados.

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