Cancillería abrió convocatoria para prácticas 2027-I con plazas en el exterior, ¿son pagas? Pilas

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció la apertura de una nueva convocatoria para estudiantes colombianos en etapa de práctica profesional que deseen desempeñarse en la institución.

Según la Cancillería, se trata de la primera vez que se abren cupos para práctica laboral en los consulados honorarios de Colombia en el exterior, además de las plazas disponibles en embajadas, consulados, misiones diplomáticas y demás dependencias de la planta interna del ministerio.

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La convocatoria es para llevar a cabo las prácticas en el primer semestre de 2027. Las postulaciones iniciaron el pasado 16 de octubre y estarán abiertas hasta el 6 de noviembre de 2026. Conozca a continuación los requisitos y cómo participar.

¿Cuáles son los documentos requeridos para prácticas en la Cancillería?

Para inscribirse a la convocatoria de prácticas 2027-1 en la Cancillería de Colombia, el interesado deberá remitir a través de la institución educativa los siguientes documentos (es fundamental que se encuentren en el orden indicado y en un solo archivo formato PDF) al correo electrónico pasantias@cancilleria.gov.co:

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Carta de presentación de la universidad.

Certificado del promedio académico acumulado.

Formato de hoja de vida (Formato GH-FO-236 AUTORIZACIÓN TRATAMIENTO).

Copia de la cédula de ciudadanía.

Certificado de afiliación a EPS, en calidad de cotizante o beneficiario.

Certificados de antecedentes de Policía, Procuraduría y Contraloría.

Certificado donde conste claramente el idioma y el nivel (A1, A2, B1, B2, C1, C2) que requiera la plaza a la que se postula, con una vigencia no mayor a dos (2) años.

Pasaporte colombiano con vigencia no menor al período de duración de la práctica y con al menos tres (3) meses adicionales a su vencimiento (únicamente para interesados en el exterior).

¿Cómo postularse a las prácticas 2027-1 en la Cancillería?

Tras haber remitido la institución educativa los documentos requeridos para las prácticas en la Cancillería, el estudiante deberá seguir estos pasos para completar su postulación:

Diligenciar el formulario que se encuentra en el enlace: https://forms.cloud.microsoft/r/S6mbUy4qq3 Registrar su hoja de vida en la plataforma de Servicio Público de Empleo a través de la Agencia de Empleo Compensar.

Para este último paso tendrá que remitir únicamente su hoja de vida (Formato GH-FO-236) al correo mpgiraldor@compensar.com para recibir las instrucciones de registro correspondientes.

Tenga en cuenta que las prácticas tienen duración de seis meses y deben desarrollarse en jornadas diarias de siete horas máximo.

¿Son pagas las prácticas en la Cancillería?

El Ministerio de Relaciones Exteriores confirmó que, tanto en Colombia como en el exterior, las prácticas laborales en la institución no son remuneradas.

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