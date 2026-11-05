Ministerio del Trabajo convoca mesa territorial por suspensiones en plantas de Nestlé

El Gobierno nacional, por intermedio del Ministerio del Trabajo, convocó para este viernes una mesa territorial orientada a atender la situación laboral derivada de la suspensión de contratos en las plantas de Comestibles La Rosa, en Risaralda, y Bugalagrande, en el Valle del Cauca.

Según la entidad la iniciativa busca abrir un espacio de diálogo para revisar las condiciones de los trabajadores afectados y

“Nuestra prioridad es proteger el empleo y garantizar el respeto de los derechos laborales. Hemos escuchado a los trabajadores y a la empresa, y ahora llevaremos este diálogo al territorio para buscar soluciones mediante la concertación, con compromisos claros y dentro del marco de la ley”,señaló la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

Anunció además que, en ejercicio de sus competencias, el Ministerio verificará que las suspensiones de los contratos se ajusten estrictamente a la legislación vigente y que se respeten la libertad sindical y las garantías de negociación colectiva. Asimismo, la entidad impulsará acuerdos verificables y mecanismos de seguimiento orientados a preservar la estabilidad laboral de las familias de ambas regiones.

La convocatoria oficial ocurre en medio de una disputa laboral que se ha intensificado tras el terremoto del 10 de agosto, evento sísmico que afectó la infraestructura y la capacidad productiva de las plantas. Mientras la empresa ha sostenido que las suspensiones contractuales responden a condiciones de seguridad y a la figura de fuerza mayor, los sindicatos han exigido la reincorporación de los trabajadores y mayores garantías laborales.