El Gobierno Nacional, a través de su vocero Miller Soto, respondió a las versiones que han surgido sobre un supuesto estancamiento de 1 millón de dólares que donó China para atender a las víctimas del terremoto del 10 de agosto. Aseguró que los recursos ya están asignados.

Soto confirmó que China sí donó ese millón de dólares, que se convirtieron aproximadamente en $3.180 millones y en este momento están en un fondo de Fiduprevisora generando rendimientos.

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Acerca de los cuestionamientos sobre por qué no se han ejecutado esos recursos mientras las víctimas esperan atención, el vocero indicó que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres ya le dio destino al dinero.

“Una orden de proveeduría por cerca de 3179 millones de pesos, prácticamente toda la donación: kits de alimentos, de aseo y de cocina, colchonetas, sábanas y toldillos para 16 municipios del Chocó. Todo está en los documentos”, explicó Soto.

El dinero no se ha movido porque, según explica el funcionario, el pago se realizará hasta que se complete la entrega de los elementos.

“El proveedor debe entregar todos los elementos convenidos al departamento, presentar su cuenta de cobro, y solo entonces Fiduprevisora recibe la instrucción para tramitar el pago”, señaló.

Sin embargo, no se han dado detalles de en qué estado está la entrega de las ayudas y cuándo podría finalizarse.