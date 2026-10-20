Asmet Salud en cuidados intensivos, plantón de trabajadores en el ministerio del trabajo en Armenia

Armenia

Trabajadores de la EPS Asmet Salud realizaron un platón pacifico en la sede del ministerio de trabajo en Armenia denuncia problemas laborales y demoras en el pago de salarios.

Con megáfono en mans, un grupo de trabajadores de la EPS Asmet Salud llegaron hasta la sede del ministerio de trabajo en el centro de Armenia donde realizaron un plantón y buscando a una reunión con las directivas de la entidad y dar a conocer los problemas que enfrentan ante la crisis financiera, laboral y de atención a los usuarios.

En Caracol Radio Armenia hablamos con Liliana Londoño representante del SintraAsmet que señaló “Hoy queremos hacer un llamado urgente al Gobierno Nacional, Asmet Salud está en cuidados intensivos y necesitamos actuar antes de que sea demasiado tarde. La EPS atraviesa una grave crisis financiera que se ha agudizado por los embargos que afectan sus recursos y su capacidad de operación.

Y agregó “Estamos hablando de una entidad de la que dependen miles de usuarios para recibir su atención en salud y más de 1,700 trabajadores que hoy ven amenazada su estabilidad laboral. Los trabajadores llevamos meses enfrentando retrasos en nuestros salarios, incumplimientos en nuestras acreencias laborales y una incertidumbre cada vez mayor sobre nuestro futuro”

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La líder sindical en medio del plantón a las afueras de la sede del ministerio de trabajo subrayó “hoy nuestra preocupación va mucho más allá de los salarios. Estamos luchando por conservar nuestras fuentes de empleo y por la continuidad de la atención de los usuarios.

Por eso mañana saldremos a las calles en una jornada nacional de protesta pacífica. Queremos que el Gobierno Nacional nos escuche.

Le pedimos al presidente de la República, al Ministerio de Salud y a la Superintendencia Nacional de Salud que intervengan urgentemente para revisar la situación de los embargos, verificar la protección de los recursos de la salud y adoptar soluciones concretas.

Asmet Salud lleva más de 3 años bajo intervención administrativa, es momento de evaluar qué ha pasado durante este proceso, qué medidas se han adoptado y qué se necesita para evitar que la crisis siga profundizándose. No queremos salir a protestar porque sí. Estamos protestando porque sentimos que se nos está acabando el tiempo.

No queremos que mañana nos digan que ya no hay nada que hacer. Necesitamos salvar a Asmet Salud, proteger sus trabajadores y garantizar la atención de los usuarios.