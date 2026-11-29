Tras una reunión entre el canciller Omar Bula y el ministro de Desarrollo Internacional de Noruega, Åsmund Grøver Aukrust, se anunció que el país europeo, a través de Norfund, invertirá más de USD 100 millones en Colombia.

Durante el encuentro, en el que también participaron el ministro de Ambiente, Fabio Alberto Arjona, y la viceministra de Relaciones Exteriores, Adela Maestre, se acordaron aportes para diferentes iniciativas en colombia.

Entre ellos, se destacó el anunció de USD 1 millón para prevenir el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en Colombia. Además, ambos países trabajarán para impulsar nuevos proyectos que “juntan las iniciativas públicas con el sector privado”, según el canciller Bula.

Por otro lado, el ministro de Ambiente aseguró que se continuará con la cooperación en temas ambientales que existe entre ambos países desde hace 10 años.

Se destacó que Noruega, junto a Reino Unido y Alemania, respalda los esfuerzos para controlar la deforestación en Colombia, a través del programa Visión Amazonía. Por otro lado, Colombia y Noruega sostendrán conversaciones bilaterales para explorar esquemas de carbono a escala territorial.

¿Qué es Norfund?

Norfund es el fondo público de inversión de Noruega para países en desarrollo. En Colombia, ya ha apoyado diferentes proyectos.

Por ejemplo, la empresa noruega Scatec cuenta con el respaldo del fondo para el desarrollo del proyecto solar Barzalosa, en el municipio de Nariño, Cundinamarca, con una inversión de cerca de USD 121 millones.