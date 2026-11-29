Pacto Histórico radicó derecho de petición por retiro del retrato de Petro de la Casa de Nariño. X: @EsmeHernandezSI

El Pacto Histórico radicó un derecho de petición ante el Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE) con el propósito de conocer las circunstancias en las que fue retirado el retrato de Gustavo Petro del pasillo de los expresidentes de la Casa de Nariño.

De la misma forma, la colectividad solicitó información sobre el procedimiento adelantado para retirar la obra y las condiciones actuales de su custodia.

Cabe señalar que la solicitud fue presentada por Carlos Simón Muñoz, subcoordinador jurídico del movimiento político. En el documento, la colectividad solicitó información y copia de documentos públicos relacionados con los procesos de contratación, recepción, inventario y custodia de la obra, así como los procedimientos adelantados para retirar el retrato del exmandatario.

Cabe recordar que, tras conocerse el retiro del retrato, Gustavo Petro aseguró que, aunque escondan sus imágenes y sus palabras, su legado ya hace parte del corazón del pueblo y permanecerá en la memoria de los colombianos.

“Se trata de anular las diferencias de nuestra historia. Los procesos, las expresiones artísticas y las personas que no son afines al pensamiento oligárquico simplemente se prohíben, se censuran y se vetan. Nos volvemos realmente inolvidables”, manifestó Petro.

Entre tanto, desde la Presidencia no se han pronunciado sobre lo ocurrido. Sin embargo, el presidente Abelardo De la Espriella publicó en sus redes sociales un video en el que realizó un recorrido por el pasillo en mención y en el que se evidenció que el retrato de Gustavo Petro ya no está en el lugar.