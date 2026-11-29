Este domingo 29 de noviembre, los ciudadanos españoles tienen una cita con las urnas para escoger a quienes integrarán el Congreso de los Diputados y el Senado durante el próximo periodo legislativo. La convocatoria incluye a más de 38,6 millones de personas, dentro y fuera del país.

Los centros de votación estarán habilitados entre las 9:00 de la mañana y las 8:00 de la noche, de acuerdo con el horario local.

En esta jornada se definirán los 350 puestos del Congreso y 209 del Senado. Entre los votantes convocados hay cerca de 1,6 millones que participarán por primera vez en unas elecciones generales.

La elección cuenta con la participación de las principales fuerzas políticas españolas. Entre sus figuras están Alberto Núñez Feijóo, del Partido Popular; Pedro Sánchez, del PSOE; Santiago Abascal, de Vox, y Ada Colau, vinculada a sectores de izquierda.

Del censo electoral, aproximadamente 35,9 millones de personas viven en España, mientras que cerca de 2,7 millones están radicadas en otros países. Para estos últimos, el periodo de votación en los consulados concluyó el jueves 26 de noviembre.

Elecciones 29N en España: minuto a minuto