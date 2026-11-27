Empezó formalmente la negociación del salario mínimo para el 2027 este viernes, con la instalación de la mesa de concertación en la que participan el Gobierno, encabezado por la ministra de Trabajo, Natalia López, las centrales obreras y los empresarios.

Este viernes en la comisión tripartita se hará la presentación del DANE del Producto Interno Bruto (PIB) hasta el tercer trimestre de este año. También hablarán sobre las cuentas nacionales de transferencias y el mercado laboral.

Uno de los asuntos que tendrán en cuenta para esta discusión será la cifra de productividad que presentó el DANE, que fue de 0,15 puntos porcentuales al crecimiento del valor agregado de la economía.

Y hay que recordar que las expectativas de inflación para el fin de 2026 están en alrededor de 6,79%, por lo que sumado la productividad sería de alrededor de 6,94%.

Entre tanto, un informe del Banco de Bogotá señala que si el Gobierno busca moderar las presiones inflacionarias, reducir tasas y estimular la inversión, el ajuste del salario mínimo en 2027 rondaría un incremento de 8.5% hasta $1,900,000 (sin auxilio de transporte).

¿Qué viene después?

El 7 de diciembre el DANE publicará el dato de inflación en noviembre.

publicará el dato de inflación en noviembre. El 9 de diciembre se analizarán los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas, con información del DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República.

se analizarán los indicadores de inflación y las perspectivas macroeconómicas, con información del DANE, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República. El 10 de diciembre, las centrales obreras, las organizaciones de pensionados y los empleadores presentarán sus propuestas de incremento.

Posteriormente, se adelantarán las jornadas de deliberación, teniendo como primer plazo legal para alcanzar un acuerdo el 15 de diciembre, conforme a la Ley 278 de 1996.

En caso de no llegar a un acuerdo, el Gobierno expedirá un decreto con el incremento.