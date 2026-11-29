Un video protagonizado por Carlos Suárez, presidente de la junta directiva de Ecopetrol y quien fue estratega del presidente Abelardo de la Espriella, llamó la atención por su producción y los mensajes que utiliza para referirse al futuro de la petrolera.

El video utiliza elementos gráficos e imágenes asociadas a la identidad de Ecopetrol, como la iguana y además, el tigre que representa el Gobierno de De la Espriella.

Suárez aparece como el encargado de liderar una estrategia para impulsar nuevamente a la empresa: “Llegó el que hará crecer la iguana, esa que Petro dejó resecar. Su nombre es Carlos Suárez y con firmeza la va a rescatar”, señaló.

El video también incluye un mensaje dirigido a sus contradictores políticos, en el que Suárez afirma: “Lo que a ustedes no les gusta es lo mejor para Colombia”.

En otro apartado hace referencia a la estrategia que, según el mensaje, deberá orientar el trabajo dentro de la compañía: “Llegó el que hará crecer la iguana, esa que Petro dejó resecar. Su nombre es Carlos Suárez y con firmeza la va a rescatar”, señala el video.

El mensaje continúa con referencias a la estrategia y la gerencia como herramientas para recuperar el rumbo de la compañía. “La joya de la corona, cuidar el tigre le dio esa misión, con estrategia y gerencia, Ecopetrol retomará el control”, agregó.

Carlos Suárez y su mensaje sobre el futuro de Ecopetrol

Otros de los aspectos de producción es que Suárez plantea la distribución de responsabilidades dentro de la compañía. En el video sostiene que los ingenieros deben estar en los pozos, mientras que la estrategia estará a cargo de él.

La pieza también utiliza un discurso de confrontación política, con referencias directas a los sectores que respaldan al anterior Gobierno. En uno de sus apartes, Suárez afirma: “Sigan llorando petristas, porque si no les gusta algo, está claro: si a ustedes les da fobia, es lo mejor para Colombia”.

Vea AQUÍ el video: