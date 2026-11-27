Antioquia

Con altas expectativas de ventas, el comercio antioqueño se prepara para el Black Friday, que se realizará este viernes 27 de noviembre y que representa una de las principales oportunidades para dinamizar la economía regional antes de la temporada navideña.

Fenalco Antioquia proyecta un crecimiento del 20 % en las ventas frente a una jornada habitual, impulsado principalmente por la demanda de productos de tecnología, vestuario, calzado y juguetería.

De acuerdo con el más reciente sondeo de Fenalco Nacional, el 47 % de los colombianos tiene previsto invertir más de $500.000 durante esta jornada, mientras que el 16 % destinará entre $300.000 y $400.000.

María José Bernal, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, destacó la importancia de esta fecha para el sector comercial, al incentivar las compras anticipadas de Navidad y fortalecer la actividad económica en la región.

“Se proyectan un aumento, un crecimiento de las ventas de más del 20%. Le deseamos a las familias antioqueñas y, por supuesto, a las empresas antioqueñas una excelente jornada en este Black Friday 2026″, señaló la directora de Fenalco.

Recomendaciones para realizar compras seguras

Ante el incremento de las transacciones comerciales, el gremio recomendó a los consumidores planificar sus compras, comparar precios y verificar la autenticidad de las ofertas antes de adquirir cualquier producto.

Asimismo, se hizo un llamado a comprar únicamente en establecimientos formales y plataformas digitales oficiales, con el fin de reducir el riesgo de fraudes y garantizar el respaldo de las compras.