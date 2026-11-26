MejorCDT advierte que el 88% de los colombianos asegura que alguna vez su dinero se ha convertido en “plata de bolsillo”, pequeños gastos del día a día que parecen insignificantes, pero que al acumularse terminan consumiendo una parte importante de los ingresos. La situación preocupa especialmente en noviembre y diciembre, cuando llegan las temporadas de descuentos, las compras navideñas y la prima de fin de año.

La cifra hace parte del Índice de Arrepentimiento Financiero 2026 de MejorCDT, una plataforma digital que permite comparar las tasas de interés que ofrecen diferentes bancos para invertir dinero en Certificados de Depósito a Término (CDT).

Según la compañía, uno de los problemas es que muchas personas empiezan a distribuir su dinero cuando ya tienen encima los gastos de diciembre, en lugar de separar con anticipación lo que necesitan para sus compras, compromisos y ahorros.

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“En esta época es fácil confundir tener dinero disponible con tener dinero para gastar. Entre las ofertas, las vacaciones y los compromisos de diciembre, muchas decisiones se toman sobre la marcha. Incluso hay personas que comprometen su prima antes de recibirla”, explicó Omar Casas, gerente general de MejorCDT.

MejorCDT es una plataforma que reúne las ofertas de diferentes entidades financieras para que las personas puedan comparar cuánto les pagarían por invertir sus ahorros y durante cuánto tiempo.

¿Cómo evitar que la plata se vaya en gastos pequeños?

La recomendación es establecer un presupuesto antes de entrar a las jornadas de descuentos. Esto significa definir cuánto se puede gastar, cuánto dinero se necesita para los compromisos de diciembre y qué parte se puede guardar para comenzar el próximo año. También es importante tener en cuenta que no todo el dinero disponible debería destinarse a las compras.

Recomendaciones para cuidar el bolsillo

MejorCDT plantea medidas para evitar que las compras de fin de año terminen afectando las finanzas personales:

1. Definir cuánto dinero se destinará a las compras y respetar ese presupuesto.

2. Distribuir la prima entre los gastos pendientes, los gustos personales y el ahorro.

3. Separar primero el dinero que se quiere ahorrar, en lugar de esperar a ver qué sobra.

La idea, según la compañía, no es dejar de aprovechar las promociones ni evitar los gastos de Navidad, sino organizar las finanzas para que las compras de esta temporada no terminen consumiendo el dinero que podría utilizarse para otros propósitos.