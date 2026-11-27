Medellín

Las autoridades de Bello avanzan en la búsqueda de José Francisco Caballero González, señalado de cometer actos de violencia sexual contra dos niñas de 4 y 7 años.

Por medio de la Interpol se logró emitir la circular azul para evitar que este ciudadano pueda salir del país; además, se logró una orden de captura en su contra.

Desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Bello se está articulando el trabajo con la Fiscalía General de la Nación, la Interpol y el CTI.

Los hechos

Este caso se conoció el pasado 20 de agosto, cuando se activaron las rutas institucionales para garantizar la atención y protección de las menores.

Según las autoridades, José Francisco Caballero González habría cometido actos de violencia sexual contra las dos niñas de 4 y 7 años en hechos ocurridos en inmediaciones del barrio El Cafetal, comuna 1, París.

Las niñas fueron trasladadas al Hospital Rosalpi de Bello, donde el personal médico activó el Código Fucsia, protocolo establecido para la atención integral de víctimas de violencia sexual.

Labor de las autoridades

Personal de la Alcaldía de Bello recibió la visita de expertos y adelantó un recorrido por el sector de El Cafetal para conocer las circunstancias relacionadas con el caso y fortalecer las acciones institucionales.

Desde la administración municipal avanzan en las acciones para lograr la ubicación y captura del señalado responsable de haber cometido estos actos de violencia sexual contra menores de edad.

El trabajo se adelanta de manera articulada entre la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, la Fiscalía General de la Nación, la Policía Interpol y el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI.

Como parte del proceso investigativo, la Fiscalía y el CTI de la Zona Norte solicitaron ante un juez la expedición de una orden de captura.

Así mismo, se cuenta con una circular azul de Interpol para apoyar la ubicación del señalado y evitar que salga del país o evada la acción de las autoridades.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, dijo: “Estamos trabajando de manera articulada con las autoridades y agotando todas las acciones necesarias para que esta persona comparezca ante la justicia”.

Llamado a la comunidad

Desde la Alcaldía de Bello pidieron a las personas que puedan brindar información que conduzca a la captura del presunto responsable de la violencia sexual contra estas niñas, que se comuniquen con las autoridades locales por medio de los teléfonos 350 601 1919 o 320 301 83 90.

El secretario de Seguridad y Convivencia Ciudadana de Bello, Wber Zapata Lopera, agregó que “en Bello no vamos a permitir que la violencia contra nuestros niños, niñas y adolescentes quede sin respuesta”.

La Alcaldía de Bello reiteró su mensaje sobre la protección de los niños y adolescentes, que es una prioridad.

Agregó que continuará acompañando las acciones de las autoridades competentes para avanzar en este proceso.

Agregó el secretario de Seguridad, Wber Zapata, que “nuestro compromiso es proteger a nuestra niñez y garantizar que estos hechos sean investigados hasta establecer las responsabilidades correspondientes”.