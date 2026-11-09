Black Friday y Cyber Monday 2026 en Colombia ¿Cuándo empiezan las ofertas?: Fechas clave

El Black Friday se ha convertido en una de las fechas comerciales más importantes del año. En el mercado colombiano, esta temporada representa una oportunidad para quienes buscan comprar tecnología, electrodomésticos, ropa y otros productos antes de Navidad. Sin embargo, las promociones no se limitan necesariamente a un solo día: algunas cadenas comerciales adelantan sus campañas y mantienen los descuentos durante varias semanas.

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Por eso, si está pensando en renovar algún equipo, comprar artículos para el hogar o adelantar sus regalos de Navidad, es importante conocer cuándo se celebrará el Black Friday 2026 y qué establecimientos ya anunciaron sus fechas de promociones.

¿Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday 2026?

El Black Friday 2026 se celebrará el viernes 27 de noviembre. A esta jornada le seguirá el Cyber Monday, el lunes 30 de noviembre, una fecha que se concentra especialmente en las promociones del comercio electrónico.

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Aunque estas son las fechas centrales de la temporada, en Colombia no existe un calendario único que obligue a todos los establecimientos a iniciar sus descuentos el mismo día. Cada comercio define la duración de sus campañas, los productos participantes y las condiciones de sus promociones.

¿Qué tiendas tendrán descuentos durante el Black Friday 2026 en Colombia?

Varias cadenas comerciales han anunciado campañas que se desarrollarán durante noviembre y comienzos de diciembre. Estas son algunas de las fechas publicadas:

Falabella: tendrá su campaña de Black Friday del 17 de noviembre al 2 de diciembre , tanto en su página web y aplicación como en sus tiendas físicas.

tendrá su campaña de Black Friday del , tanto en su página web y aplicación como en sus tiendas físicas. Alkosto y Ktronix: la cadena anunció sus Black Days del 20 de noviembre al 5 de diciembre de 2026. Durante este periodo tendrá ofertas en televisores, computadores, celulares, neveras, lavadoras, videojuegos y otros productos para el hogar.

la cadena anunció sus Black Days de 2026. Durante este periodo tendrá ofertas en televisores, computadores, celulares, neveras, lavadoras, videojuegos y otros productos para el hogar. Bylmo: su campaña Black Days contempla fechas del 29 de octubre al 2 de diciembre. Los consumidores pueden consultar los productos participantes y las condiciones de la promoción en su página oficial.

Las fechas y condiciones pueden variar según el establecimiento y los productos participantes. Por eso, se recomienda consultar directamente las páginas oficiales antes de realizar una compra

¿Cuáles son las categorías con mejores descuentos en Black Friday?

Según los reportes de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) y la Encuesta Anual de la federación de comerciantes Fenalco, los eventos de comercio electrónico en Colombia concentran sus mayores rebajas en tres segmentos clave.

En primer lugar, la tecnología (celulares, computadores y televisores) suele registrar las mayores intenciones de compra con facilidades de financiamiento.

suele registrar las mayores intenciones de compra con facilidades de financiamiento. En segundo lugar, los electrodomésticos para el hogar , como neveras y lavadoras, impulsados por los madrugones de las grandes superficies.

, como neveras y lavadoras, impulsados por los madrugones de las grandes superficies. Por último, las categorías de moda, calzado y viajes ganan un terreno importante gracias a los cupones exclusivos de las aplicaciones móviles.

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Consejos para comprar de forma segura en este Black Friday

Comprar por internet durante estas jornadas masivas requiere precaución. Firmas de ciberseguridad recomiendan registrarse con días de anticipación en las páginas web de sus marcas favoritas para agilizar el proceso de pago.

Asimismo, es fundamental verificar que las direcciones URL comiencen con el protocolo de seguridad “https://” y comparar los precios históricos de los productos para asegurarse de que el descuento sea real.

Adicionalmente, entidades como el MinTIC aconsejan utilizar conexiones Wi-Fi seguras y activar los métodos de doble autenticación en sus tarjetas bancarias, lo cual le evitará fraudes electrónicos durante este fin de semana de promociones.