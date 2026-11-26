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Él nunca se quitó el uniforme, ni habló: rehen detalló el momento en que abatieron a secuestrador

En entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Carlos Tapia, retenido en el asalto del almacén Éxito en Cartagena y confundido en redes sociales como uno de los asaltantes, detalló el momento en que las autoridades abatieron al secuestrador.

“Nos acusaron injustamente”

En primer lugar, Tapia, quien se encontraba en el gimnasio del Éxito, aclaró los hechos, describiendo que su calvario comenzó cuando la fuerza pública ingresó al establecimiento y, debido a su proximidad con el “líder de la banda”, los agentes aplicaron el protocolo de seguridad que exigía mantener a todos los rehenes boca abajo con las manos en la cabeza al ser considerados sospechosos.

“Salimos y, como estaba yo cerca de la puerta con mi compañero, nos esposaron juntos y salimos por la puerta de primero”, relató.

De acuerdo con Tapias, la situación empeoró al salir del almacén: “Alguna persona irresponsable publicó en sus redes sociales que nosotros éramos los secuestradores... y nos acusaron injustamente de ser parte de los secuestradores”.

En medio del operativo, las autoridades intentaron negociar con el “líder” de los secuestradores para que se entregara. Según Tapias, “el bandido nunca respondió con palabras, pero sí escuché varias detonaciones”. El testigo detalló que, al percatarse de la intervención policial, el secuestrador “recarga lo que tenía de arma y se atrinchera en un lugar”.

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“Él se levantaba la máscara hasta la mitad de la nariz”

Tras el enfrentamiento, el sujeto fue abatido. Tapia precisó que el hombre nunca se quitó el uniforme y que podría reconocerlo principalmente por su fisonomía: “La persona abatida, él se levantaba la máscara hasta la mitad de la nariz cuando iba a tomar agua... era de nariz larga”.

“Dos estaban borrachos, se quitaron el uniforme y se durmieron”

Sobre el comportamiento de los otros delincuentes, el testigo reveló que tres de ellos rondeaban el lugar y consumían whisky desde tempranas horas: “Dos estaban borrachos. Estaban borrachos y ellos se quitaron el uniforme y se durmieron en el piso”.

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Escuche la entrevista completa en 6AM W:

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