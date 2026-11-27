La instalación de los ventiladores en el Túnel del Toyo hace parte de los trabajos que se adelantan para completar los sistemas electromecánicos de esta infraestructura vial, ubicada en el occidente de Antioquia.

El anuncio fue realizado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien compartió imágenes de los equipos ya instalados y señaló que también avanzan las intervenciones correspondientes a otros sistemas necesarios para el funcionamiento del túnel.

A través de sus redes sociales, el mandatario departamental informó que los trabajos incluyen la iluminación, la señalización, la red contra incendios, las comunicaciones y el monitoreo.

Rendón destacó que los ventiladores hacen parte de los equipos electromecánicos que, según explicó, permanecieron almacenados durante más de dos años sin ser instalados.

“Estos son los equipos electromecánicos que estuvieron embodegados por más de dos años. Antioquia resistió”, expresó el gobernador al referirse al proceso que permitió retomar las actividades relacionadas con estos componentes.

El mandatario también hizo referencia al trabajo conjunto con el presidente Abelardo de la Espriella, la ministra Elsa Noguera y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a quienes mencionó como parte de la articulación institucional para continuar con el proyecto.

“Gracias al trabajo en equipo con el Presidente @ABDELAESPRIELLA, a la Ministra @elsanoguerabaq y el Alcalde @FicoGutierrez la obra sigue adelante, como debe ser”, manifestó.

El avance en la instalación de los ventiladores y los demás sistemas electromecánicos constituye una de las etapas de los trabajos que se ejecutan en el Túnel del Toyo, una infraestructura estratégica para la conexión vial de Antioquia con el Urabá y los puertos sobre el mar Caribe.

El gobernador cerró su mensaje con la frase: “¡Resistimos y Cumplimos!”, con la que hizo referencia al proceso para sacar adelante las obras que permanecieron pendientes.