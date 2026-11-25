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“Lo habíamos advertido”: gobernador de Nariño por ataques que afectan servicio de energía

Luis Alfredo Escobar, gobernador de Nariño, habló con 6AM W acerca de los ataques terroristas que afectaron el servicio de energía en gran parte del departamento. Aunque anunció que el restablecimiento está en un 70%, pidió una estrategia conjunta entre departamentos y Gobierno Nacional para evitar más afectaciones.

Aseguró que los sistemas para el servicio son “completamente vulnerables” y afirmó que habían advertido la situación.

“Habíamos hecho un consejo de seguridad en el que advertimos la situación de inseguridad. En un mes se han afectado en dos ocasiones”, sostuvo.

De esta manera, dijo que es necesaria una estrategia de seguridad en la zona, en especial en la vía Panamericana, pues “estos hechos afectan gravemente la economía de la región”.

“Pedimos un consejo de seguridad para construir una estrategia integral de cara a los carnavales (fiestas) de fin de año”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: