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Las aerolíneas Wingo, LATAM y JetSMART lanzaron sus de descuentos en el marco del Black Friday, con promociones de hasta el 70 % en tiquetes nacionales e internacionales. Las ofertas incluyen tarifas desde $45.600 por trayecto y opciones para programar viajes entre diciembre de 2026 y agosto de 2027.

En el caso de JetSMART, la tarifa nacional más económica entre las tres compañías, con tiquetes desde $45.600 en la ruta Medellín-Barranquilla. La promoción Black SMART ofrece descuentos de hasta el 70 % en vuelos nacionales y del 18 % en internacionales. También incluye rutas como Medellín-Cali desde $62.500 y vuelos internacionales desde $533.000.

La campaña estará disponible hasta el 30 de noviembre. Los tiquetes nacionales permitirán viajar entre el 10 de diciembre de 2026 y el 30 de junio de 2027, mientras que los internacionales podrán utilizarse entre el 22 de diciembre de 2026 y el 20 de junio de 2027.

Por su parte, Wingo tendrá su campaña BlackFly hasta el 29 de noviembre, con tiquetes para viajar entre enero y agosto de 2027. La aerolínea ofrece vuelos nacionales desde $86.000 en la ruta Bucaramanga-Medellín e internacionales desde 117 dólares entre Bogotá y Panamá.

La promoción también incluye destinos como Aruba, Guatemala, República Dominicana y Venezuela. Entre las tarifas nacionales se destacan Bucaramanga-Barranquilla desde $100.000 y Cartagena-San Andrés desde $104.700.

En el caso de LATAM Airlines Colombia, la campaña contempla descuentos de hasta el 63 % en vuelos nacionales e internacionales. Entre las tarifas destacadas están Medellín-Cali desde $71.810, Cali-Medellín desde $79.460 y Bogotá-San Andrés desde $98.600.

Para destinos internacionales, ofrece tiquetes desde 169 dólares en la ruta Bogotá-Quito, 200 dólares hacia Caracas y 302 dólares en la conexión Medellín-São Paulo, vía Bogotá.