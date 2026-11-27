Medellín será la primera ciudad de Colombia en recibir Jaguar Parade, una exposición internacional de arte público que busca generar conciencia sobre la conservación del jaguar y la protección de la biodiversidad. La iniciativa reunirá esculturas monumentales de este felino, intervenidas por 16 artistas colombianos, que estarán ubicadas en diferentes espacios de la ciudad.

El proyecto, que ha tenido ediciones en ciudades como Nueva York, Miami, París, São Paulo y Río de Janeiro, es presentado en Medellín por la Alcaldía, a través de la Secretaría de Cultura Ciudadana, y EPM. Su realización está a cargo de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la plataforma internacional Artery.

Jaguar parade. Foto cortesía Ampliar Jaguar parade. Foto cortesía Cerrar

Carolina Barreto, CEO de Artery y una de las líderes del proyecto, explicó en entrevista exclusiva con Caracol Radio las razones por las que Medellín fue seleccionada para recibir la primera edición colombiana.

“Cuando buscamos una ciudad para recibir la Jaguar Parade, no sólo queremos un espacio para poner las esculturas, sino una ciudad con identidad, una ciudad que valoriza la cultura, el arte. Y Medellín tiene eso”, señaló.

Las esculturas estarán en espacios públicos hasta enero de 2027

Barreto también destacó la importancia de Antioquia para la conservación de esta especie, debido a los corredores naturales que conectan poblaciones de jaguares en el departamento.

“Antioquia es un departamento muy importante para la conservación de jaguar, porque acá tenemos un corredor que conecta poblaciones de jaguar muy importante para la conservación”, afirmó.

La exposición pública comenzará el 29 de noviembre, fecha en la que se conmemora el Día Internacional del Jaguar, y tendrá entrada gratuita. Las esculturas estarán inicialmente en la Plazoleta de la Alpujarra y posteriormente llegarán a otros lugares emblemáticos, entre ellos Parques del Río, Plaza Botero, el Museo de Arte Moderno de Medellín y el Palacio de Bellas Artes.

Antes de la exposición, entre el 13 y el 22 de noviembre, el Centro Comercial Santafé alberga el Atelier Oficial de Jaguar Parade. Allí se desarrollan intervenciones artísticas en vivo que también tienen lugar en el Pueblito Paisa, la calle Junín, el Parque de los Deseos y la UVA de Manrique.

Cada escultura contará con un código que permitirá a los visitantes consultar información sobre el concepto y la propuesta artística de cada obra. Según Barreto, “cada uno de los artistas traen su visión de conservación, de biodiversidad y de otras temáticas también”.

La iniciativa contempla además una subasta benéfica en línea, que estará abierta desde el 29 de noviembre hasta finales de enero. El 80 % de los ingresos netos se destinará a la conservación del jaguar y el 20 % a los artistas participantes.

El Parque de la Conservación de Medellín será la organización beneficiada. Actualmente, esta institución alberga cerca de 600 animales de más de 113 especies y desde 2020 recibe fauna nativa rescatada del tráfico ilegal.