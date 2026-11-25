La controversia por los documentos académicos de la representante a la Cámara por Bogotá, Claudia Teresa Romero Nader, sumó un nuevo capítulo. La Universidad Católica de Colombia confirmó que recibió un título profesional de la congresista como requisito para ingresar a una especialización y que ahora busca establecer si ese documento es auténtico.

En su pronunciamiento, la universidad explicó que Romero aportó un título de Administración de Empresas atribuido a la Pontificia Universidad Javeriana durante su proceso de admisión a la Especialización en Gobierno y Gestión del Desarrollo Regional y Municipal, correspondiente al segundo semestre de 2026.

Teniendo en cuenta eso, y la controversia por su título, para comprobar la información, la Católica envió una solicitud formal a la Oficina de Admisiones y Registro Académico de la Javeriana. Le pidió certificar si efectivamente expidió el título, quién figura como titular, en qué fecha se habría graduado y qué programa académico cursó.

Cabe decir, que la decisión se produce en medio de los cuestionamientos que surgieron por un supuesto diploma de Administración de Empresas a nombre de Romero. Además, que la polémica tomó fuerza después de que la Javeriana informara que la congresista no aparece en sus registros académicos, que nunca estuvo inscrita como estudiante y que tampoco se graduó de esa institución.

¿Qué ha respondido Claudia Romero?

Frente a los señalamientos, la representante del Pacto Histórico negó haber estudiado Administración de Empresas en la Javeriana y aseguró que nunca se ha presentado como egresada de esa universidad. También sostuvo que el diploma que circula con su nombre es falso y que acudió a la Fiscalía para denunciar su elaboración y divulgación.

Sin embargo, la controversia tiene ahora un elemento adicional: el documento que la congresista habría presentado ante la Universidad Católica para cumplir con los requisitos de ingreso a un posgrado. ¿Cómo aplicar a un posgrado sin haber pasado por un pregrado? Por eso, la respuesta de la Javeriana será clave para establecer si el título que recibió la Católica corresponde al mismo documento cuestionado públicamente y si fue expedido por esa institución.

¿Qué hará la Universidad Católica de Colombia?

La universidad explicó que sus procesos de admisión parten del principio de “buena fe“ y del reconocimiento inicial de la autenticidad de los documentos entregados por los aspirantes. Sin embargo, aclaró que esto no le impide verificar la información cuando existen dudas sobre la validez de los soportes académicos.

También recordó que acreditar una formación académica previa es un requisito legal para ingresar a programas de posgrado. Por eso, una vez reciba la certificación oficial de la Javeriana, adelantará las actuaciones académicas, administrativas y legales que correspondan.

La institución hizo una precisión: su solicitud de verificación no significa que ya haya determinado que el documento es falso ni que esté atribuyendo responsabilidades a la congresista. Aseguró que cualquier decisión respetará el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

El caso también llegó a la Corte Suprema

Cabe añadir que la discusión ya tiene un frente judicial. La Fiscalía General de la Nación remitió a la Corte Suprema de Justicia tres indagaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el título universitario atribuido a Romero. Los procesos están relacionados con el posible delito de falsedad en documento público y fueron enviados al alto tribunal por la condición de congresista de la investigada.

El caso quedó en manos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema, que deberá evaluar las actuaciones correspondientes. La remisión de las indagaciones no significa que exista una declaración de responsabilidad contra la representante.

Por ahora, la atención está puesta en la respuesta que entregue la Javeriana. De esa certificación dependerá que la Universidad Católica y la justicia puedan establecer qué ocurrió con el título presentado durante el proceso de admisión y qué medidas deberá tomar frente a la documentación recibida.