Murindó- Antioquia

Las autoridades del municipio de Murindó están atendiendo una emergencia ocasionada por una creciente súbita que generó graves daños en varias comunidades. La alcaldía ya caracterizó a las familias damnificadas y los daños y solicitó apoyo al Dagra de la gobernación de Antioquia.

En un comunicado, la administración municipal entregó un balance de lo que generó el río Murindó. El reporte indica que dos comunidades están incomunicadas, el Canal y Pital, por el rompimiento de un jarillón que fue arrastrado en al menos 100 metros. Tres casas quedaron con daños. Además, se reporta que muchos cultivos de pan coger fueron destruidos.

La alcaldía de Murindó también recalcó que las personas deben preservar la seguridad al atender la recomendación de evacuar las zonas afectadas por el río y no regresar hasta que se autorice, ya que las armas siguen activas y se puede reportar una situación similar, ya que las lluvias persisten.