Durante la tercera Convención Provida, realizada en el Congreso de la República, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, celebró la aprobación en primer debate, por parte de la Comisión Primera, del proyecto de ley que busca prohibir la maternidad subrogada en Colombia.

Al referirse a esta práctica, el funcionario sostuvo que constituye una forma de explotación de mujeres en condición de vulnerabilidad.

“Lo digo sin eufemismos: el vientre de una mujer no se comercia y un hijo, un ser humano, no se compra”, manifestó el jefe de la cartera política, tras el avance de la iniciativa el pasado 18 de noviembre.

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De igual manera, el exprocurador felicitó a los autores y al ponente de la propuesta, así como a los congresistas que votaron a favor. También citó una cifra presentada por sus promotores, según la cual más del 80 % de los casos de subrogación involucraría a extranjeros que viajan a Colombia para contratar este servicio.

“No estamos ante un acto de generosidad, estamos ante un mercado que se aprovecha de la necesidad de nuestras mujeres más humildes”, concluyó Ordóñez ante los parlamentarios.

Ordóñez también destacó la aprobación, en primer debate, del proyecto de ley 211 de 2026 en la Comisión Séptima del Senado, conocido como ‘Ley Laura’. La iniciativa busca restringir el uso de bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas y cirugías de afirmación de género en menores de 18 años.

“Su propósito es que ningún menor de 18 años sea sometido a procedimientos incompatibles con su dignidad, bloqueadores de la pubertad, hormonas cruzadas o cirugías de consecuencias irreversibles”, dijo Alejandro Ordoñez.

Por otro lado, el ministro del Interior recordó que hace pocas semanas formalizó, en representación de Colombia ante la OEA, el regreso del país al Consenso de Ginebra, una declaración política suscrita por 47 Estados y que, según explicó, está comprometida con la salud de la mujer.

Finalmente, respaldó el uso de la consigna “¡Viva Cristo Rey!”por parte del presidente Abelardo de la Espriella al finalizar sus discursos. El jefe de la cartera afirmó que esta expresión representa la apuesta cultural del Gobierno y atribuyó las problemáticas sociales, familiares y la pérdida de valores al distanciamiento de la sociedad de los principios cristianos.