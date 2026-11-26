Autoridades investigan amenazas contra cuatro periodistas en Córdoba . Foto: Getty Images.( Thot )

Mucho rechazo generaron las amenazas que le llegaron a varios medios de comunicación en Bogotá el pasado sábado 7 de nombre, sobre una alerta de un posible atentado a las instalaciones.

Las amenazas llegaron a Caracol Radio, RCN Radio, Tercel Canal y Caracol TV, quienes evacuaron al personal que se encontraba esa noche trabajando.

Ante esto, el Gobierno Nacional activó medidas de protección y prevención, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.

Las medidas incluyen el fortalecimiento de los esquemas de seguridad y un despliegue de capacidades institucionales para prevenir cualquier atentado.

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