Gobierno activó medidas de protección ante posibles amenazas contra medios y periodistas en Bogotá
Entre las medidas se encuentran el fortalecimiento de los esquemas de seguridad y un despliegue de capacidades institucionales para prevenir cualquier atentado.
Mucho rechazo generaron las amenazas que le llegaron a varios medios de comunicación en Bogotá el pasado sábado 7 de nombre, sobre una alerta de un posible atentado a las instalaciones.
Las amenazas llegaron a Caracol Radio, RCN Radio, Tercel Canal y Caracol TV, quienes evacuaron al personal que se encontraba esa noche trabajando.
Ante esto, el Gobierno Nacional activó medidas de protección y prevención, en coordinación con el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional.
Las medidas incluyen el fortalecimiento de los esquemas de seguridad y un despliegue de capacidades institucionales para prevenir cualquier atentado.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...