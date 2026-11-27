Camilo Romero se pronuncia sobre su llamado a juicio disciplinario

El exgobernador de Nariño Camilo Romero, denunció públicamente que le fue retirado su esquema de protección y cuestionó la decisión del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, al considerar que pone en riesgo la seguridad y no brinda garantías de quienes hacen oposición política.

A través de su cuenta de X, Romero aseguró que la medida hace parte de un supuesto plan para dejar desprotegidos a los líderes de oposición.

“Al igual que al expresidente Petro y a otros líderes progresistas, me acaban de desmontar el esquema de protección. Van camino a destripar, es el sicariato estatal”, escribió el exembajador.

En su pronunciamiento, Romero calificó la situación como un “plan sistemático” para exponer a quienes representan una expresión política contraria al actual Gobierno. También cuestionó las decisiones relacionadas con la protección de integrantes de la oposición y de periodistas.

Además, responsabilizó al jefe de estado y al director de la Unidad Nacional de Protección Didier Blanco de su seguridad.

“A Abelardo y a su director, que ya nos había atacado en redes sociales, los hago responsables de cualquier hecho contra mi integridad y la de mi familia”, manifestó.

Finalmente, Romero aseguró que continuará ejerciendo oposición y cuestionando las decisiones del Ejecutivo. “¡Aquí no nos callan ni nos chantajean!”, concluyó.

Días antes, el expresidente Gustavo Petro denunció una presunta reducción de los vehículos blindados de su esquema de seguridad.

De manera similar, el senador Wilson Arias y la congresista María José Pizarro advirtieron sobre recortes en la protección de dirigentes de su colectividad.