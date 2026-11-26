Tras varias semanas de reuniones con expertos y discusiones en la bancada, el Centro Democrático le entregó al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella una propuesta para modificar la ley de ajuste fiscal o reforma tributaria. En varios escenarios, estos planteamientos se han conocido como la “contrarreforma” fiscal.

De acuerdo con Uribe, confían en que habrá un acuerdo porque “a todos nos interesa que aceleremos la economía productiva, porque de eso depende la financiación de lo social”.

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El expresidente ratificó que le plantearon al Ejecutivo aprobar los impuestos a paquetes de menos 200 dólares provenientes del extranjero y a los juegos de azar en línea. Así mismo, insistió en quitar el impuesto del patrimonio, al timbre y recortar más el gasto del Estado.

También pidió convertir el 4 por 1000 y el Impuesto de Industria y Comercio (ICA) en un descuento. Con esta propuesta, explicó, si alguien pagó 100 pesos de 4 por 1000 y le cobran 200 pesos por renta, puede acceder al beneficio de pagar la mitad por el primer cobro.

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Por ahora, en el Congreso hay incertidumbre por los tiempos de la ley de rescate fiscal. Durante la audiencia pública que se está llevando a cabo en Cali, el presidente de las comisiones económicas, Alfredo Ape Cuello, reconoció que no han llegado a ningún acuerdo con el Gobierno, más allá del tema del IVA. Por esta razón tendrán que reunirse este sábado, el lunes y el martes para lograr consensos en la ponencia.

El primer debate del proyecto debe quedar listo la próxima semana, de ahí la premura del Gobierno, que además se enfrenta a un problema para controlar las mayorías.

Durante esta intervención, el expresidente Uribe defendió una vez más a la exsenadora Paloma Valencia ante los señalamientos por el caso de Miguel Uribe. Dijo que le cree al presidente De la Espriella cuando dice que ni él ni Carlos Suárez tienen relación con los mensajes en contra de ella.