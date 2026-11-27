Luego de que estallara la molestia de los ganaderos con el líder del gremio, José Félix Lafaurie, por la invitación al senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico, al Congreso Nacional de Ganaderos en Valledupar que se desarrolló ayer, se pronunció duramente el presidente Abelardo De La Espriella.

De La Espriella señaló a José Félix Lafaurie de hacer alianzas con el senador del Pacto Histórico y excandidato presidencial: “Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”, dijo.

Lafaurie ya había explicado que no se trató de ninguna reunión, sino que invitó “a todos los congresistas y correspondía recibirlo con la misma consideración que a los demás”.

Aseguró el presidente de Fedegán: “Tengo diferencias de fondo con Cepeda. Y en un país tan polarizado como Colombia, me parece un error que el trato de un gremio con el Congreso de la República dependa de quién esté en la Casa de Nariño”.

Ahora, el jefe de Estado no se guardó ningún comentario y desconoció a Lafaurie como interlocutor del gremio con el Gobierno Nacional: “Quien es capaz de contemporizar con los enemigos de la República para aferrarse a sus prebendas no representa a los ganaderos, se representa a sí mismo”.

Finalmente, señaló: “Mi Gobierno no necesita intermediarios para hablar con los ganaderos ni con los ciudadanos: interactúa directamente”.

Por lo que, de ahora en adelante, “la política pública del sector ganadero y del campo se definirá de frente, con los productores y con el país, sin la mediación de quien ha demostrado estar dispuesto a aliarse con quien atenta contra la propiedad, la vida y el orden republicano”.

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