El presidente Abelardo De La Espriella instaló este 26 de noviembre la Mesa de Equidad para el Milagro Social, con el objetivo de reducir la pobreza monetaria en la población colombiana.

“De poco servirá recuperar la seguridad si millones de colombianos siguen viviendo en la miseria”, aseguró el mandatario durante el evento, dejando en claro que la política social es tan importante como la seguridad en su Gobierno.

Concretamente, el objetivo del Gobierno es bajar la pobreza monetaria del país del 28% al 20% en 2030, sacando a 3,6 millones de colombianos de esa situación.

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“Es una meta que quiero que todos los ministros y directores de las entidades hagan suya”, indicó De La Espriella.

Por otro lado, señaló que hay necesidades inmediatas que el Estado debe atender en las familias vulnerables, pero que también se les debe ayudar a encontrar oportunidades para salir adelante.

“Quiero que la política social de mi Gobierno vaya más allá del asistencialismo estatal”, manifestó el presidente, asegurando que las ayudas son necesarias para los más necesitados, pero que “no pueden convertirse en la única respuesta del Estado”.

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En ese sentido, el mandatario sostuvo que su propósito es que más familias en Colombia puedan trabajar, emprender y sostener a sus familias con sus propios ingresos.