Caracol Radio conoció el informe que presentó el nuevo gerente de la Imprenta Nacional, Hitler Roseau Chaverra, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en el que cuestiona el estado real de implementación del nuevo modelo de expedición de pasaportes, y pone en duda varios argumentos del gobierno Petro sobre la seguridad y eficiencia de los documentos.

En el informe, Roseau asegura que no existen pruebas y documentos suficientes para demostrar que la primera fase de personalización de pasaportes haya funcionado y se haya completado correctamente, es decir, pone en duda lo dicho por la administración anterior, que estaba a cargo de la entonces gerente Viviana León, y que decía que el proceso había funcionado de la mejor manera, con más de 618.793 pasaportes personalizados.

El nuevo gerente, de la administración de Abelardo De La Espriella, habló de ausencia de actas de cierre, informes de fallas, registros de producción y documentación que permita verificar el funcionamiento del sistema.

¿Qué más advierte el nuevo Gerente?

Asimismo, en el informe pone en duda el tema de la seguridad, que fue la bandera con la que el gobierno de Gustavo Petro vendió el nuevo modelo de pasaportes, pues señaló que no hay forma de comprobar que las libretas ofrezcan mayores niveles de seguridad y eficiencia que el anterior, operado por Thomas Greg & Sons, debido a la falta de estudios técnicos y pruebas que demuestren sus ventajas.

También advierte sobre posibles irregularidades en la participación de empresas extranjeras y otros proveedores, así como falta de soportes sobre el control de inventarios y las adecuaciones de seguridad realizadas en la Imprenta Nacional.