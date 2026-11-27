Fuerte cruce entre los senadores Jota Pe Hernández y Duvalier Sánchez. Jota Pe aseguró en un video en su cuenta de X, que su colega Duvalier Sánchez, presuntamente busca una alianza política con Luis Alberto Albán Urbano, también conocido como Marcos Calarcá, ex representante a la cámara y exintegrante de las Farc, con el propósito de impulsar una candidatura a la Alcaldía de Jamundí, en el Valle del Cauca.

En la grabación, el congresista Hernández cuestionó la participación de Duvalier junto a Albán en una tarima, donde habría pedido aplausos para el exrepresentante del Partido Comunes, manifestando sentirse honrado de compartir el espacio con él, e incluso se habría referido a este como maestro.

Aseguró que el exguerrillero actualmente está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia, pues se le acusa en unos chats de ser responsable del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

En contexto: Corte Suprema abrió indagación previa a ‘Marco Calarcá’ y Sandra Ramírez por caso de Miguel Uribe

“Este señor ex guerrillero excabecilla de las FARC dice que necesitan ganar porque la candidata de Duvalier va a responder a los intereses de comunes, el partido que fundó las FARC”, aseguró Jota Pe Hernández en su grabación.

La controversia se generó luego de que los senadores Jota Pe Hernández y Duvalier Sánchez participaran en un en vivo con el influencer Westcol desde el Congreso de la Republica.

Duvalier Sánchez respondió

El congresista de la Alianza Verde afirmó que Hernández le ‘tiro un misil, con una cruz y una difamación’.

“El señor era alias Marcos Calarcá, él se acoge a un proceso de paz y en las negociaciones entregan las armas, se somete a una justicia transicional y le damos cinco curules en Cámara. El señor era compañero mío en Cámara. Y entonces un día vamos y él dice, yo quiero apoyarles a ustedes. Esos señores vinieron a hacer la paz. Si no los reincorporamos entonces cuál es la apuesta sobre la paz”, afirmó Duvalier.

Y agregó: Por estar en un evento con él, por coincidir, dicen que ahora yo soy un terrorista, soy un guerrillero y que tengo que ver con el homicidio de Miguel Uribe. Puede no haberte gustado mi argumento sobre el populismo, pero lo que lo que acabas de hacer es exactamente lo que le pasó a paloma Valencia”, replicó Sánchez a Jota Pe Hernández.

Además, calificó como una “difamación” los señalamientos de Hernández, indicando que son producto de su “desespero”.

“Cuando el oponente se está arrastrando, la única forma de levantarse es recurrir al juego sucio: en este caso, la calumnia y la difamación”, manifestó el congresista del Partido Verde.