El liquidador del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, John Milton Rodríguez, presentó el informe trimestral del proceso de liquidación. Aseguró que se han recuperado $301.600 millones en recursos y ahorros durante esos primeros tres meses.

La cifra anterior supera por ámplio margen la meta de $200.000 millones que se había trazado el Gobierno en todo el proceso liquidatorio.

La cifra trimestral se desglosa de la siguiente manera:

$57.000 millones recuperados mediante saneamiento contable y liberación de recursos.

$6.684 millones más para la nueva etapa de supresión de cargos en la planta del Ministerio

$4.298 millones en ahorros fomentados en Fonigualdad.

$233.700 millones que ya se habían reportado como recuperados durante los dos primeros meses.

Rodríguez además entregó detalles sobre la contratación de la firma Epyca para el proceso liquidatorio.

Aseguró que “no es cierto que se paguen $58 millones por cada abogado”. Indicó que la cifra real es un promedio de $16 millones por especialista.

Según Rodríguez, Epyca tiene un contrato por $2.490 millones, “para obtener resultados concretos en la garantía de los derechos laborales en el proceso liquidatorio”. Esto implica apoyar la supresión de los 744 cargos de la planta del Ministerio. Hasta ahora han sido suprimidos 492.

El ahorro anualizado por la supresión de los cargos sería de $77.000 millones, según las cifras presentadas en el informe.

Continúa SALVIA y la Línea 155

El liquidador anunció la continuidad de SALVIA, el Sistema Nacional de Registro, Atención, Seguimiento y Monitoreo de las Violencias Basadas en Género y por Prejuicio en Colombia, así como de la Línea 155, el servicio telefónico nacional gratuito para la atención de las víctimas de este tipo de violencia.

De esta manera, se estaría protegiendo la atención de 166.000 mujeres víctimas en todo el país.

Sin embargo, también anunció que se cambió el contratista y se reemplazó la plataforma. “Ahora esta tecnología sí funciona y podemos atender 24/7″, indicó John Milton Rodríguez.

Además, según lo anunciado, SALVIA sería trasladada al Ministerio del Interior.