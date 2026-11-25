Segovia, Antioquia

En medio de una operación conjunta entre el GAULA Militar Bajo Cauca y la Policía Nacional, las autoridades capturaron en el municipio de Segovia, en el Nordeste de Antioquia, a alias ‘Cejas’, señalado de pertenecer a la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

De acuerdo con información de las autoridades, este hombre sería el encargado de coordinar actividades delictivas relacionadas con la extorsión, el hurto y el microtráfico en esta zona del departamento.

Otros detalles

Durante el procedimiento, los uniformados incautaron 101 paquetes de marihuana y dos radios de comunicación. Además, recuperaron una motocicleta.

Según el Ejército Nacional, con esta captura se afectan las capacidades criminales, logísticas y de coordinación de esta estructura armada ilegal que delinque en el Nordeste antioqueño.

La operación hace parte de las acciones adelantadas por la Fuerza Pública para contrarrestar las economías ilícitas y combatir los delitos que afectan la seguridad de los habitantes de esta subregión de Antioquia.