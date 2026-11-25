Medellín, Antioquia

Desde este 25 y hasta el 29 de noviembre, la ciudad será sede de Medellín Vertical Week, el primer festival de ciudad del continente americano dedicado a la cultura del contenido audiovisual en formato vertical.

El encuentro tendrá lugar en la Ciudadela C4TA y reunirá a representantes de la industria audiovisual, creadores de contenido, marcas, músicos, deportistas y expertos en tecnología. Quienes compartirán experiencias y explorarán las oportunidades que ofrece el formato 9:16, cada vez más presente en las plataformas digitales.

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La programación contará con invitados internacionales como Ronan Wong, pionero en películas gamificadas y microdramas verticales, y Fabricio Ferrera, director de desarrollo de C21Media, plataforma especializada en la industria audiovisual. Durante cinco días, los asistentes podrán participar en espacios de formación, laboratorios de creación, talleres, encuentros empresariales y experiencias abiertas al público.

La agenda estará dividida en tres grandes componentes: MVW Acreditados, enfocado en la capacitación; MVW PRO, dedicado a los negocios y las oportunidades de la industria, y MVW Ciudad, con actividades gratuitas, proyecciones y presentaciones en vivo.

Con esta primera edición, Medellín busca posicionarse como un punto de encuentro para el entretenimiento digital

Uno de los atractivos será el Fantastic Vertical Challenge, un reto dirigido a equipos de creadores de América Latina y el Caribe. Quienes deberán producir cortometrajes de terror, suspenso, ciencia ficción y otros géneros fantásticos en formato vertical, con una duración de entre 30 segundos y cuatro minutos.

Las producciones que cumplan con las condiciones del desafío podrán ser seleccionadas para integrar el Fantastic Vertical Cinema Showcase del Marché du Film, durante el Festival de Cannes 2027.

La invitación es a participar en esta conversación sobre el futuro de las historias, en un momento en el que las pantallas cambiaron de orientación y el formato vertical comienza a consolidarse como un nuevo lenguaje audiovisual.