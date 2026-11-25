EPM hace un llamado a los ciudadanos a reforzar el ahorro de agua ante el fenómeno de El Niño. Foto: Empresas Públicas de Medellín.

Medellín, Antioquia

Empresas Públicas de Medellín, hizo un llamado a los ciudadanos para que refuercen las medidas de ahorro de agua en sus hogares, luego de evidenciar que los resultados registrados el martes 24 de noviembre todavía están por debajo de las metas establecidas en los tres sistemas de abastecimiento.

Aunque durante esta semana no se tienen programadas interrupciones del servicio de acueducto relacionadas con el fenómeno de El Niño, la empresa recordó que el compromiso de los usuarios es fundamental para cuidar las reservas de agua y estar preparados para los días de mayor exigencia climática.

De acuerdo con el reporte, el sistema del embalse Piedras Blancas registra un ahorro promedio de 22 litros diarios por hogar, frente a una meta de 92 litros. Esto representa un cumplimiento del 23,9 % y beneficia a sectores como Popular, Manrique, Aranjuez, Villa Hermosa, Buenos Aires y La Candelaria, en Medellín.

Empresas Publicas de Medellín promueve el mensaje “cada litro cuenta”

Por su parte, el sistema La Fe alcanza un ahorro de 15 litros por hogar al día, frente a una meta de 70 litros, con un cumplimiento del 21,4 %. Este sistema abastece a La Estrella, Envigado, Sabaneta, Itagüí, Caldas y el sur de Medellín.

En el caso de Riogrande II, el ahorro promedio es de 20 litros diarios por hogar, frente a una meta de 70 litros, lo que representa un cumplimiento del 28,6 %. Su cobertura incluye Bello, Copacabana, Girardota y las zonas occidental y noroccidental de Medellín.

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Ante este panorama, EPM insiste en la importancia de adoptar acciones sencillas, pero efectivas: reducir el tiempo de la ducha, cerrar la llave mientras se cepillan los dientes o se lavan los utensilios, reparar las fugas y aprovechar mejor el agua en las actividades cotidianas.

El mensaje de la empresa es claro: cada litro cuenta. El ahorro de agua es una responsabilidad compartida y las acciones de cada hogar pueden contribuir a proteger las reservas y garantizar la continuidad del servicio durante el fenómeno de El Niño.