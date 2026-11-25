Con 8.409 rutas activadas, Medellín presenta su balance de protección a la mujer en el 25N

Medellín

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Alcaldía de Medellín reportó avances en protección y acceso a la justicia. Entre el 1 de enero y el 20 de noviembre de 2026 se registraron 15 feminicidios, 7.165 casos de violencia intrafamiliar y 1.491 delitos sexuales contra mujeres.

En el cuatrienio se han reportado 31 capturas por feminicidio. La secretaria de las Mujeres, Valeria Molina Gómez, señaló que los datos exigen fortalecer la prevención, la articulación interinstitucional y los mecanismos de atención, protección y justicia.

Rutas de protección y atención integral

Entre enero de 2024 y octubre de 2026, la Secretaría de las Mujeres reportó más de 62.000 atenciones y acompañamientos, 28.775 mujeres atendidas por violencia basada en género y 8.409 rutas activadas. Además, el Mecanismo de Protección Integral resguardó a 426 mujeres en riesgo feminicida y 376 personas dependientes.

La oferta institucional incluye la Línea 123 Agencia Mujer (24 horas), Atención Psicojurídica en Territorio, Defensa Técnica, Mecanismo de Protección Integral y Ruta de Casos Urgentes. Estos servicios operan junto a los sectores de protección, justicia y salud.

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Prevención y campaña ciudadana

La Secretaría de Seguridad y Convivencia lidera Hombres con Oportunidades de Cambio; su titular, Juan Camilo Amazará Grisales, destacó una reducción del 17,4 % en registros de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, de 5.982 en 2024 a 4.942 en 2026, y de 1.547 a 1.539 expedientes de conflictos familiares frente a 2025.

Para la conmemoración, el Distrito impulsa la campaña Yo estoy comprometida, Yo estoy comprometido, orientada a reconocer señales de violencia, no normalizar agresiones, actuar de manera segura y acompañar sin juzgar.