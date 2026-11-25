Medellín

Los diferentes proyectos portuarios de Antioquia fueron presentados durante la Milagro Week, estrategia del Gobierno Nacional para atraer la inversión extranjera a los grandes proyectos que se ejecutan en el país.

Estos proyectos generaron un interés de inversión por cerca de US$2.200 millones durante ese encuentro en los Estados Unidos.

Interés en Puerto Progreso

Puerto Progreso de Urabá, el megaproyecto ubicado en Turbo, Antioquia, generó un interés que supera su requerimiento inicial de capital por US$1.300 millones ante socios estratégicos.

Allí también hubo presencia de fondos de inversión y bancas, quienes mostraron su interés durante las jornadas de promoción de los proyectos de infraestructura que impulsó el Gobierno Nacional en Estados Unidos.

Características de Puerto Progreso

Este puerto, ubicado en el distrito de Turbo, Antioquia, es un proyecto automatizado y complejo energético-logístico, cuya concesión está planteada a 40 años.

Este lugar integrará una terminal de contenedores y carga seca, una de líquidos a granel y servicios de suministro de combustible y lubricantes a los buques para su propulsión y funcionamiento.

Habrá espacio para la generación eléctrica propia y una zona franca adyacente.

En las características también se espera recibir embarcaciones de gran calado sin requerir dragado.

Este proyecto avanza en su estructuración y dependerá del cierre de los trámites regulatorios y financieros el comienzo de su desarrollo de obra e infraestructura, esperando que se concrete en los próximos meses, indicaron desde el Puerto.

Interés de los inversionistas

Durante la Milagro Week, Puerto Progreso de Urabá captó un interés efectivo e intenciones de inversión por más de US$2.200 millones por parte de destacados fondos globales y bancas de inversión.

Este proyecto superó el requerimiento inicial de capital de US$1.300 millones, con el que llegó a este encuentro en los Estados Unidos.

Balance entregado por Puerto Progreso

El balance en las salas de negociación reflejó alta confianza del mercado internacional en el potencial logístico del Urabá y del Caribe colombiano.

Andrés Bustos, gerente de Puerto Progreso, celebró el logro de “atraer inversión e interés por más de US$2.200 millones, destacando que este capital promueve no solo el desarrollo de infraestructura de primer nivel, sino que permite que las comunidades del entorno progresen de la mano con el proyecto. Cuatro comunidades son accionistas de la concesión, logrando un mayor nivel de inclusión y prosperidad”.

De esta manera, Puerto Progreso lideró junto con Puerto Pisisí la oferta portuaria que Colombia presentó en Nueva York.

El gerente de Puerto Progreso agradeció “al Gobierno Nacional en cabeza del vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, ProColombia y el Ministerio de Transporte, por el apoyo y acompañamiento en las jornadas de promoción realizadas en Nueva York”.

La agenda nacional alcanzó compromisos iniciales de financiamiento por US$25.900 millones provenientes de la banca multilateral, como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, y del sector privado.

El objetivo de estas obras de infraestructura es convertir a Turbo en el nuevo hub logístico y portuario del Caribe y el más importante del país.