Operativos contra la explotación sexual con mecanismos internacionales. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín

En el marco de la Operación NEXUS, en contra de la explotación sexual contra menores de edad, fueron capturadas seis personas y se realizaron tres allanamientos en acciones adelantadas en Bogotá, Medellín, Yopal, Florencia y El Peñol.

El procedimiento fue liderado por la Policía Nacional, en coordinación con la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI).

Las investigaciones de las autoridades permitieron identificar estructuras que presuntamente utilizaban herramientas digitales y ofrecimientos económicos y laborales para instrumentalizar a menores de edad con fines sexuales.

Durante el operativo, las autoridades analizaron 400 archivos audiovisuales, incautaron 26 dispositivos tecnológicos y activaron rutas de atención y protección para siete menores, con el objetivo de garantizar el restablecimiento de sus derechos.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Juan Camilo Amazará Grisales, destacó la importancia de fortalecer las capacidades investigativas para combatir estas conductas.

“La seguridad también se defiende en los entornos digitales. En Medellín no habrá espacio para quienes instrumentalicen o vulneren a nuestros niños, niñas y adolescentes. Nuestra ofensiva es contundente y seguiremos trabajando de manera articulada para identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia”, afirmó el funcionario.

Análisis forenses permitirán identificar posibles nuevas víctimas

Los dispositivos tecnológicos incautados serán sometidos a procedimientos especializados de informática forense para recopilar nuevas evidencias, establecer posibles conexiones criminales e identificar a otras víctimas.

La Alcaldía de Medellín señaló que continuará fortaleciendo las acciones institucionales para prevenir y combatir los delitos que afectan la integridad de la población infantil y adolescente, tanto en espacios físicos como digitales.

Las seis personas capturadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación, mientras avanzan las investigaciones para determinar su presunta responsabilidad y establecer la posible participación de otras personas en estas actividades delictivas.