Durante 2026, la Gobernación de Antioquia destinó más de 14.000 millones de pesos a los mecanismos de prevención, atención y protección de las mujeres víctimas de violencia, una inversión que representa un aumento del 43 % en comparación con los recursos asignados durante 2025.

Los recursos están dirigidos a financiar servicios de atención psicojurídica, protección, orientación sobre derechos y acompañamiento en los municipios del departamento. De ese presupuesto, más de 4.100 millones de pesos fueron asignados a la Línea 123 Mujer Antioquia, que este año recibió, por primera vez, financiación del Fondo de Seguridad Territorial (FONSET).

Las cifras fueron presentadas por la administración departamental en el marco de las actividades relacionadas con el Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, que se conmemora cada 25 de noviembre.

Línea 123 Mujer Antioquia recibió más de 34.000 casos

De acuerdo con el balance entregado por la Gobernación, durante 2026 la Línea 123 Mujer Antioquia recibió 34.151 casos, de los cuales 10.784 correspondieron a emergencias relacionadas con violencias contra las mujeres. De ese total, 354 fueron clasificados como situaciones de riesgo crítico.

En cuanto a las medidas de protección, los Hogares de Protección atendieron a 133 mujeres y 168 integrantes de sus grupos familiares. Por su parte, las duplas psicojurídicas brindaron acompañamiento y atención a 69 mujeres.

A estas acciones se suma la formación de 2.874 mujeres en derechos y rutas de atención, con el propósito de facilitar el conocimiento de los mecanismos institucionales disponibles para denunciar y recibir acompañamiento ante situaciones de violencia.

La respuesta también incluye el trabajo de las instancias departamentales y municipales encargadas de coordinar las acciones institucionales. Entre ellas están la Mesa Departamental para Erradicar las Violencias contra las Mujeres y el Comité Departamental Intersectorial (CODEVIG).

Asimismo, la Secretaría de las Mujeres acompaña a las Comisarías de Familia y a las administraciones municipales en la revisión de las rutas de atención y de las responsabilidades de las entidades frente a estos hechos.

Como parte de las acciones relacionadas con el bienestar y la autonomía de las mujeres, la Gobernación de Antioquia anunció que próximamente presentará ante la Asamblea Departamental la política pública del Sistema del Cuidado de Antioquia.

La propuesta contempla destinar el 5% del recaudo del impuesto vehicular a la financiación de este sistema durante un periodo proyectado de 12 años.

Según explicó la primera dama del departamento, Susana Ochoa Henao, los recursos permitirían ampliar los servicios dirigidos a diferentes poblaciones y fortalecer las acciones relacionadas con la autonomía de las mujeres.

“Esta iniciativa busca garantizar recursos para ampliar y cualificar los servicios dirigidos a niños y niñas, personas mayores y personas con discapacidad, así como la oferta para las mujeres en bienestar, formación, participación social y política y autonomía económica”, indicó Ochoa Henao.

La iniciativa deberá ser presentada ante la corporación departamental para su trámite y discusión.

En el marco de la agenda del 25 de noviembre, Antioquia también fue sede del 8.º Encuentro Nacional de Observatorios de Género y Derechos Humanos, que reunió a cerca de 300 participantes y contó con la presencia de expertos nacionales e internacionales, entre ellos Valeria Esquivel y Jorge Campanella.

El encuentro se desarrolló bajo el eje «Sociedades del Cuidado: Datos, Experiencias y Acción para la Igualdad», con espacios de discusión sobre el uso de información para identificar desigualdades, así como investigaciones y experiencias relacionadas con la formulación de políticas públicas.

La secretaria de las Mujeres de Antioquia, Carolina Lopera Tobón, señaló que el evento permitió poner en común las experiencias y acciones que se adelantan desde el Sistema del Cuidado del departamento.

“Como parte de la agenda del 25N, realizamos el 8º Encuentro Nacional de Observatorios de Género y Derechos Humanos, con cerca de 300 participantes y expertos nacionales e internacionales como Valeria Esquivel y Jorge Campanella. Este espacio nos permitió conversar sobre los desafíos de las sociedades del cuidado y poner en diálogo las experiencias y acciones que adelantamos desde el Sistema del Cuidado de Antioquia”, afirmó.

Durante las conversaciones también se abordó la relación entre las labores de cuidado y la prevención de las violencias contra las mujeres. Entre los temas expuestos estuvo cómo la dependencia económica, el aislamiento y la sobrecarga de responsabilidades pueden limitar las posibilidades de decisión y las alternativas de las mujeres frente a situaciones de violencia.

En contraste, se planteó que el acceso a servicios de cuidado puede contribuir a ampliar su autonomía y sus oportunidades de participación.

Actividades del 25N llegarán a Medellín y La Unión

La programación departamental continuará este miércoles 25 de noviembre, con actividades en Medellín y el municipio de La Unión, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres.

En Medellín se realizará la Mesa Departamental para Erradicar las Violencias contra las Mujeres, un espacio de trabajo entre instituciones para revisar compromisos y acciones frente a esta problemática.

En La Unión, por su parte, se desarrollará una jornada con las duplas territoriales, un conversatorio y la proyección de la película Bella. Las actividades estarán orientadas a generar conversaciones sobre las señales de control, aislamiento y otras manifestaciones de violencia que pueden presentarse en las relaciones afectivas.

Estas jornadas hacen parte de la campaña #NoEsNormal, liderada por la Secretaría de las Mujeres de Antioquia, que busca identificar comportamientos que no deben justificarse ni aceptarse en las relaciones personales.

Según conoció Caracol Radio, la campaña pone el foco en conductas como el control, las amenazas y el aislamiento, y plantea la importancia de reconocer estas manifestaciones y acudir a las rutas institucionales de atención.