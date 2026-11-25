La Clínica Vida, en Medellín, informó que atraviesa una situación de sobreocupación en su servicio de urgencias debido al número de pacientes que acuden al centro asistencial. La situación fue comunicada por la institución a través de un pronunciamiento oficial, en el que explicó las condiciones actuales de atención y pidió a la ciudadanía hacer un uso responsable de este servicio.

De acuerdo con la información entregada por la clínica, la demanda de pacientes ha generado niveles de ocupación que pueden afectar los tiempos de espera, especialmente para quienes consultan por condiciones de salud que no requieren intervención inmediata.

La institución señaló que, pese a esta situación, los equipos médicos y asistenciales continúan desarrollando sus labores y prestando atención a las personas que llegan al servicio, de acuerdo con las necesidades y la complejidad de cada caso.

La clínica también explicó que la atención se realiza mediante el sistema de clasificación de triage, un procedimiento que permite establecer prioridades según el estado de salud de los pacientes y determinar cuáles requieren valoración médica con mayor urgencia.

La atención se determina mediante el sistema de triage

El triage es el mecanismo utilizado en los servicios de urgencias para clasificar a los pacientes según la gravedad de sus condiciones clínicas. A partir de esta valoración se establece el orden de atención, por lo que el ingreso a urgencias no significa que todos los usuarios serán atendidos en el orden de llegada.

En ese sentido, la Clínica Vida indicó que sus profesionales continúan aplicando este procedimiento para identificar las situaciones que necesitan atención prioritaria.

La clasificación permite diferenciar los casos que representan un riesgo para la vida o que pueden presentar complicaciones si no reciben atención oportuna, de aquellos que pueden ser atendidos sin requerir una intervención inmediata.

Por esta razón, los tiempos de espera pueden variar dependiendo de la condición clínica de cada persona y de la cantidad de pacientes que se encuentren en el servicio.

Llamado a utilizar responsablemente los servicios de urgencias

Ante los niveles de ocupación registrados, la institución hizo un llamado a los ciudadanos para que utilicen de manera responsable los servicios de urgencias y consideren otras alternativas de atención médica cuando sus condiciones de salud no requieran asistencia inmediata.

La recomendación está dirigida a quienes presentan situaciones que pueden ser atendidas a través de otros servicios de salud, sin necesidad de acudir directamente a urgencias.

La clínica señaló que esta medida busca contribuir al funcionamiento del servicio y permitir que los recursos médicos y asistenciales estén disponibles para los pacientes que requieren atención prioritaria.

Sin embargo, el llamado no modifica la necesidad de acudir a urgencias cuando se presentan síntomas o condiciones que representan un riesgo para la salud y requieren valoración inmediata.

En su pronunciamiento, la Clínica Vida reiteró que mantendrá la prestación de sus servicios de salud y que el personal continuará atendiendo a los pacientes que lleguen al centro asistencial.

La institución pidió a los usuarios tener en cuenta los criterios de clasificación médica y comprender que la asignación de turnos responde a la gravedad de cada condición, de acuerdo con el sistema de triage.